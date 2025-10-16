La delegación comodorense se prepara para las Olimpiadas Interhospitalarias

La competencia, que reunirá a personal de salud de los hospitales de la provincia, desarrollará su 30ª edición del 10 al 14 de noviembre en Rawson.

El titular del Ente Comodoro Deportes, Hernán Martínez, se reunió con referentes de la delegación comodorense que se alista para las próximas Olimpíadas Interhospitalarias de Chubut, una competencia que tendrá su 30ª edición en Rawson, del 10 al 14 de noviembre. El evento reúne al personal de salud de los hospitales de la provincia que competirán en diversos deportes como fútbol, básquet, vóley, tenis de mesa, y juegos como metegol, rumi y truco.

El certamen reúne al personal de salud de los hospitales de la provincia, de localidades como Gaiman, Sarmiento, Esquel, Rawson, Puerto Madryn y Comodoro Rivadavia, entre otras.

En este sentido el presidente de Comodoro Deportes, profesor Hernán Martínez, mantuvo una reunión con referentes de la delegación comodorense, que participará justamente de la 30ª edición de dichas Olimpíadas.

Al respecto, el referente Ricardo Ancalao, comentó: “Tuvimos la segunda reunión con Hernán en el año. La primera fue en marzo donde le comentamos donde serían las Olimpíadas este año. Se hacen en la localidad de Rawson, del 10 al 14 de noviembre. Es una semana donde competiremos en fútbol, básquet y vóley tanto masculino como femenino. También habrá juegos de mesa como tenis de mesa, metegol, rumi, truco. También atletismo en diferentes modalidades, mountain bike, entre otras disciplinas”.

“La reunión con Hernán fue bastante positiva, estamos todos contentos. Ya es el tercer año que estamos trabajando con los Juegos Interhospitalarios, y hace más de cinco años que estamos con los juegos de futbol masculino a nivel local. Nos sentimos bastante acompañados por Comodoro Deportes en lo que son estos Juegos”, agregó Ancalao.

“Somos cincuenta participantes, que podemos llegar a sumar algunos más. Creería que seremos unos 60 o 70. Somos la única delegación de Comodoro, estamos viendo si se puede sumar el Alvear y Diadema. El Alvear el año pasado presentó femenino, y estamos viendo si se suman este año, pero ya del Hospital Regional seremos entre 60 y 70 participantes”, sentenció Ricardo Ancalao.