La dupla Pezzini-Merlo ganó en Interlagos

Al comando de un Lynk & Co, vencieron este domingo en la primera carrera de Endurance. El podio lo completaron el Hyundai de Pedro Aizza y Rodrigo Sperafico y el Honda de Juan Angel Rosso y Ricardo Risatti.

Con cuatro marcas diferentes entre los cinco primeros lugares, el TCR South America ofreció un espectáculo formidable en su primera carrera Endurance de 2022. Después de una hora de carrera, el Lynk & Co #7 de Fabricio Pezzini y Javier Merlo se llevó la victoria. El podio lo completaron el Hyundai #35 de Pedro Aizza y Rodrigo Sperafico y el Honda #26 de Juan Angel Rosso y Ricardo Risatti.

Con este triunfo, Pezzini toma el liderazgo en el campeonato, superando a Raphael Reis en la tabla por 11 puntos. El piloto del Cupra #77, que había dominado los entrenamientos y la clasificación, tuvo una carrera bastante difícil, después de sufrir con el balance del auto.

La largada tuvo como protagonistas a los dos Lynk & Co que partían desde la segunda fila. Ambos adelantaron al Honda de Rosso que era conducido por Ricardo Risatti y así se colocaron por detrás de Guga Lima que estaba a bordo del Cupra de Reis.

En la vuelta 8 recién se dio el cambio de líder. Pezzini se acercó a Lima y superó al brasileño en la frenada de la S de Senna. Unos giros después el argentino ya se había escapado y el Cupra empezó a defenderse del Hyundai de Aizza, aunque solo tardó unos metros para superarlo.

Los cambios de pilotos empezaron en la primera vuelta de la ventana. Con el pelotón restablecido después del intercambio, la punta seguía perteneciendo al Lynk & Co #7, con una ventaja de 5,4 segundos por sobre el Honda de Rosso.

En la parte final de la carrera, Sperafico era el más rápido con el Hyundai #35 de Aizza. A pocos minutos del final, superó a Rosso para terminar finalmente en el segundo escalón del podio.

De esta manera, Pezzini y Merlo se llevaron la primera carrera Endurance de 2022, seguido por Aizza/Sperafico y Rosso/Rissati.

La victoria de la Copa Trophy estuvo peleada. Después de duras batallas en pista, la dupla uruguaya Maglione/Rama se llevó el primer lugar. Los segundos de la categoría fueron el Hyundai #12 de Edson Reis y Felipe Papazissis y terceros el Audi #37 de Guilherme Reischl y Marcio Basso.

La próxima fecha del campeonato será en Goiânia, los días 4 y 5 de junio.

……………..

Declaraciones

“Es increíble ganar en Interlagos. Hasta recién estaba llorando, es una emoción muy grande. Dos argentinos corriendo por primera vez en Interlagos y nos llevamos el triunfo después de una magnífica carrera. Tuvimos una excelente primera vuelta y luego una buena maniobra con Reis para tomar la punta. Después Javier se hizo cargo del auto y fue muy rápido. Fue genial trabajar con él. Le agradezco que haya aceptado mi invitación” (Fabricio Pezzini.

“Cuando Fabricio me invitó a correr en Interlagos, acepté de inmediato. El equipo y la categoría me trató muy bien y conseguimos lo que queríamos. Tengo una gran sonrisa, que será aún más grande después del champagne y el podio” (Javier Merlo)

“Fue una carrera perfecta. Logramos hacer ambas partes de la carrea a la perfección, cuidando el auto, yendo rápido y siendo constantes” (Pedro Aizza).

“Sabíamos que teníamos un auto muy rápido. No hicimos una buena clasificación, pero estaba seguro de que en la carrera tendríamos un buen ritmo. Pedro hizo un stint increíble, saltando de P7 a P2, perdimos un poco en la parada, pero conseguimos recuperarnos y cumplir el objetivo que nos marcó el equipo” (Rodrigo Sperafico).

“Estoy contento. Los 40 kilos lastre, que ayer no parecían marcar la diferencia, hoy los sentimos mucho. Creo que fue una muy buena carrera. Ricardo hizo una buena primera parte y marcó un buen ritmo. Tomé el auto en segundo e intenté ir lo mejor que pude y traté de aguantar. Pero Sperafico estaba muy rápido y terminamos terceros” (Juan Angel Rosso).

“La largada fue complicada. Venía a 90 km/h que era el límite y me pasaron muy rápido los Lynk & Co. Espero que los comisarios los revisen. La última parte de mi turno estaba rápido y pudimos hacer una buena para en boxes. Lynk & Co y Hyundai estaban más rápidos que nosotros y un tercer puesto es importante para el campeonato” (Ricardo Rissati).

“La verdad es que estoy muy contento. El equipo trabajó duro, superando una serie de problemas. El auto funcionó bien y tengo que agradecer a mi invitado que hizo un trabajo perfecto” (Enrique Maglione).

“Salimos desde P15 y fuimos avanzando con un buen ritmo. El equipo hizo un gran trabajo y agradezco a Enrique por la invitación. Estoy muy contento de volver después de unos años a una carrera internacional. Fuimos fuertes y pudimos terminar con el triunfo en la Copa Trophy. Fue una gran experiencia y felicito a la categoría por este magnífico evento” (Fernando Rama).

“Nuestro auto fue muy rápido durante todo el fin de semana, pero desafortunadamente no pudimos mantener el buen ritmo en la carrera. Necesitamos analizar y entender dónde mejorar para equilibrar este desempeño. Es un campeonato largo y tendremos etapas buenas y malas. El lastre empieza a molestar en carrera y en la vuelta rápida no castiga tanto. Vamos a aprender para sacar el mejor rendimiento del auto” (Raphael Reis).