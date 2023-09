La Escuela 521 festejó sus 50 años

La ceremonia tuvo lugar en horas de la mañana de este viernes, con la presencia del secretario municipal de Gobierno, Maximiliano Sampaoli; la titular de la cartera de Cultura, Liliana Peralta; el director nacional de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), José Glinski; el intendente de Rada Tilly, Luis Juncos; legisladores nacionales; concejales; y miembros de la comunidad educativa.

En ese marco, el viceintendente Othar Macharashvili hizo hincapié en las dificultades que encuentran las personas con discapacidad en diferentes aspectos de la vida diaria, al afirmar: “todos tenemos que involucrarnos en para no naturalizar y en esto es muy importante esto de la visibilización. Veo muy bien a aquellos funcionarios que se involucran, no desde la función, sino desde el ser humano y de pensar en el otro.

“Son seres de luz y la vida me dio la posibilidad de compartir con ellos en muchos programas de desarrollo municipal; eso es algo que nos abre el corazón. Desde ahí tenemos que trabajar todos porque somos todos vecinos de esta ciudad”, sostuvo.

Del mismo modo, el viceintendente cuestionó: “no puede ser que desde hace muchos meses los chicos no tienen medios de transporte a sus lugares escolares y de desarrollo. Lo escuchamos, lo vemos, lo naturalizamos. Cuando se corta, es volver 20 pasos atrás: eso no lo vamos a permitir y no lo debemos permitir, hay que dejar de hablar del ‘yo’ y empezar a trabajar en el ‘nosotros’”.

“Nos debemos involucrar y tenemos que trabajar, porque en un colegio de dos plantas no podemos naturalizar que un ascensor lleve 10 años sin funcionar, eso debemos resolverlo por respeto a los chicos y a toda la comunidad educativa de la escuela”, enfatizó.

Asimismo, destacó el rol que tuvo en su momento Margarita Marcovecchio –exconcejal y funcionaria municipal- como directora de la Escuela N° 521. “Margarita tomó el guante y dio todo por la institución”, puntualizó.

Finalmente, Macharashvili felicitó al establecimiento educativo por sus 50 años y recalcó: “espero que en el próximo aniversario tengamos todo resuelto y podamos pensar en la inserción laboral de los jóvenes, generar los programas y cumplir con las leyes y con las ordenanzas porque estos chicos se merecen pensar en el día después”.

MEDIO SIGLO DE INCLUSION

Ángel Aranda, quien habló en nombre de los docentes de la Escuela N° 521, recordó que la Escuela de Formación Integral (EFIN°521) fue fundada el 6 de septiembre de 1973, con el nombre “Escuela Nacional N° 2 para aminorados”. La designación se modificó a Escuela N° 38 para Discapacitados Mentales desde la gestión Nacional.

“En 1993 pasó al estamento provincial, cambiando su nombre a ‘Escuela Especial y de Capacitación Laboral N° 521 Comodoro Martín Rivadavia’. Posteriormente, modificó nuevamente su nombre a ‘Escuela de Formación Integral N° 521 Comodoro Martín Rivadavia’, que es el que lleva en la actualidad”, relató.

En esa línea, el docente destacó: “desde sus inicios, fue una institución innovadora en materia educativa, donde muchas personas pasaron por nuestra institución y dejaron su huella, también se vivieron muchos sucesos que marcaron nuestra historia”.

“En la actualidad, el compromiso ejemplar de la escuela es ofrecer una enseñanza de calidad para todos y todas desde la perspectiva de derechos, con un equipo directivo, cuerpo docente y personal no docente, con familias que acompañan en la labor educativa y con alumnos y alumnas que provienen de todo el ejido municipal y sus adyacencias por ser la única escuela de su tipo en la zona”, expuso.

Al establecimiento concurren jóvenes de 13 a 18 años durante media jornada, accediendo a la parte educativa de talleres y espacios de articulación pedagógica, como también de las áreas especiales, pasantías laborales y apoyo a la integración en la medida de sus posibilidades.

“Hoy cumplimos 50 años de sembrar esperanza y optimismo, cultivar amor, respeto y libertad, creer en el futuro y en los cambios, albergar en nuestros corazones alegrías y tristezas de la educación, enseñar con la verdad, trabajar con vocación y servicio, no dejarnos doblegar ante las injusticias, descubrir cada día el deseo de enseñar y aprender, construir una nueva educación, luchar por nuestros derechos, estar dispuesto a crecer aprendiendo de lo nuevo, fomentar la capacidad de pensar personas responsables, despertar la ilusión y las ganas de trabajar por nuestra Argentina”, describió Aranda.

Por último, manifestó: “hoy podemos mencionar que continuamos en el desarrollo de desafíos pendientes a mejorar el hacer educativo. Retomamos y profundizamos el trabajo con vistas a una mayor inclusión de nuestros jóvenes y nos animamos a encontrar nuevos horizontes para brindar propuestas educativas que desarrollen la formación integral, promoviendo la apertura de una sociedad más justa para todos y todas”.