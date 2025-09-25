La Escuela 797 ahora se llama "Dr. Enrique Romero Brest"

El acto de imposición de nombre en la escuela del barrio San Martín se realizó este jueves.

El acto se llevó adelante con la presencia de autoridades municipales, provinciales, y la comunidad educativa. En la ocasión, se resaltó que Enrique Romero Brest fue el fundador de la enseñanza de la educación física en Argentina, y con la imposición de su nombre a una escuela de Comodoro se busca darle identidad, marcar un camino y dejar huella en la comunidad.

La Escuela provincial N° 797, con orientación en Educación Física, está ubicada en Huergo y Las Violetas.

En el acto estuvieron presentes el secretario de Recaudación municipal, Luis Perea; su par de Desarrollo Humano y Familia, Ángel Rivas; la diputada nacional, Ana Clara Romero; la directora del establecimiento, Andrea Arzúa Mayorga; autoridades de la Región VI del Ministerio de Educación, docentes, estudiantes y familias del establecimiento educativo.

Romero Brest fue fundador de la enseñanza de la educación física en Argentina y creó la carrera de profesorado y el primer Instituto Superior de Educación Física del país. A partir de este acto, dicho nombre representará a la escuela.

Tras el recibimiento de las banderas de ceremonias, la banda militar “Sargento Mayor Matías Sarmiento” interpretó las estrofas del Himno Nacional. Luego, se concretó el descubrimiento de placa conmemorativa con el nuevo nombre de la institución.

En relación al especial día para la comunidad de la Escuela N° 797, Rivas resaltó la figura de Romero Brest, indicando que “fue un formador, padre de la educación física y el primer médico deportólogo del país; dejó un legado importantísimo que, en el día de la fecha, este establecimiento educativo de Huergo y Las Violetas va a poder poner en valor y el alumnado va a poder sentirse identificado, tener sentido de pertenencia y sentir ese arraigo”.

Además, el funcionario municipal destacó el legado que marcó Romero Brest porque “tenemos institutos que siguen formando docentes en educación física, seguimos teniendo alumnos que siguen apostando a esto. Comodoro es un pilar fundamental y, sin lugar a dudas, estas orientaciones van a marcar un antes y un después en lo que significa la educación en la provincia del Chubut”.

Por su parte, la directora del establecimiento, Andrea Arzúa Mayorga, expresó que “se trata de un día trascendental para la institución, en el que no solo estamos anunciando el nombre que llevará nuestra querida escuela, sino que con este acto seguimos forjando nuestra identidad, la cual representa nuestros valores, historia y aspiraciones”.

El nombre que adoptó la institución “nos une, identifica y da sentido de pertenencia; refleja quiénes somos y de dónde venimos, reconociendo el esfuerzo de quienes iniciaron allá por el 2008 -y más tarde- la visión de quienes proyectaron hacia el futuro y fundamentaron por qué debíamos tener bachiller orientado en educación física. Somos un colectivo diverso, pero con un objetivo común: crecer, aprender y prosperar juntos”.

Finalmente, el estudiante de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, Cristian Fuentes, leyó una reseña histórica e investigativa que fundamenta y da sentido a la elección del nombre. “Se buscó siempre reflejar los valores, las diversas identidades y principales características de esta institución”, señaló.