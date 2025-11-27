La Escuela Municipal de Levantamiento Olímpico tuvo un balance de año positivo

En el último Campeonato Nacional la Escuela Municipal de Levantamiento Olímpico de Pesas de Comodoro Rivadavia tuvo medalla de oro para Pablo Tahir en Sub-20 y Absoluto en 60kg., mientras que Samuel Solís y Tiziano Ramos fueron plata y bronce en Sub-15 y Sub-17 respectivamente.

Tras estos logros y otras tantas competencias durante el año Cinthia Cádiz, referente de la Escuela Municipal, apuntó: “Tuvimos gran acompañamiento en Buenos Aires, de las familias de los chicos, más gente de Comodoro que nos fue a ver, así que fue un marco muy lindo para nosotros. Es un trabajo de muchos años, lo que nos lleva a este Nacional. Viene un recorrido grande atrás de mucho trabajo, chicos que han sumado su granito de arena para que estos chicos sean medallistas hoy, y que la escuela sea una realidad, un presente de la región”.

“Pudimos lograr grandes resultados así que ahora, bajando unos cambios para ya en enero arrancar nuevamente con todo. De todas formas, no cortamos, solamente bajamos las intensidades de trabajo”, agregó.

“No es casualidad que estos chicos hayan logrado esto. Son referentes para el resto de los chicos, para los grandes y los más chicos. Yo no les tengo que estar preguntando si entrenaron o no, porque ya sé que me cumplen. Confío cien por ciento en ellos, nos manejamos con una planificación semanal que ellos cumplen durante toda la semana. Los veo, hay días que no, porque ellos hacen doble turno. Vienen compitiendo en Juegos Evita, Juegos de la Integración, selecciones de Chubut. Son chicos que vienen haciendo su camino y paso a paso han avanzado fruto de su esfuerzo, constancia y disciplina, además del talento que tienen. Veremos a donde lleguen, apuntamos a lo más alto siempre, pero hay que hacer el camino”, explicó.

“Acá no hay dinero, los premios que le dieron a los chicos no se asemejan a lo que invertimos para llegar. Esa medalla vale mucho más que algo material y lo hacen desde la pasión, te nace de adentro, algo interno que nos mueve. Incluso como entrenadora trato de transmitirlo, después son ellos los que lo siguen. Es un deporte que exige mucho perfeccionamiento, y tienen que estar predispuestos a las críticas y correcciones que les doy. Hemos logrado algo muy importante”, destacó.

Los atletas ya retomaron los entrenamientos junto a sus compañeros de la Escuela Municipal, aunque se trata de ajustes físicos, recuperación, menos específicos del levantamiento en sí, aunque en enero comenzarán los dobles turnos, de Sub-15 en adelante. Ya en febrero con el calendario anual definido, comenzarán los planes de competencias.

“Agradecemos siempre, a los chicos principalmente por brindarse, a las familias por confiar en mí. A mi familia también, porque vengo los feriados. A veces hasta llego tarde a mis otros trabajos, porque quiero ver un tiro de un atleta que está entrenando. Hacemos muchas cosas, solucionando cosas, gestionando para que ellos tengan que poner económicamente lo menos posible. Es un gasto altísimo, trato de moverme un montón para eso. Uno atrás está siempre, siempre los voy a acompañar, ellos son el reflejo de todo lo que hemos trabajado. Así que super orgullosa de ellos. También a Comodoro Deportes, al espacio que tenemos, al profe Carlos que siempre nos da una mano, y a la gente de Comodoro”, sentenció Cinthia Cádiz.