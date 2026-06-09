Obtuvo el segundo puesto en la segunda fecha del Campeonato Provincial Master, que se desarrolló el fin de semana en Rawson.

La Escuela Municipal de Natación se volvió con una medalla de plata

La Escuela Municipal de Comodoro Rivadavia (EMCR) se volvió con el segundo puesto de la 2ª fecha del Campeonato Provincial Máster de natación que organiza la Federación de Natación del Chubut (Fe.Na.Ch.).

La competencia se desarrolló el último fin de semana en el natatorio de la Asociación Myfanuy Humphreys de Rawson, y contó con la asistencia de nadadores de Comodoro Rivadavia, Esquel, Gaiman, Puerto Madryn, Trelew, Trevelin y los anfitriones.

Con una delegación de 28 deportistas de los tres natatorios municipales (Huergo, Pueyrredón y Centro de Encuentro de Km.8), el conjunto comodorense recolectó 2668 puntos en las pruebas individuales y consiguió el segundo puesto, detrás de la Escuela de Triatletas de Puerto Madryn (4347 puntos).

Cabe recordar que, en la 1era fecha disputada en Trevelin, la EMCR, que está comandada por los entrenadores Manuel Fontanarrosa, Antonella Bañado, Mónica Gamboa y Javier Mesa, había realizado 1342 puntos, quedándose con la medalla de bronce.

La próxima fecha del calendario de la Fe.Na.Ch. tendrá lugar el 29 de agosto en el Club Ferro de Puerto Madryn. Mientras que, nuestra ciudad será sede de la cuarta fecha el sábado 7 de noviembre en la pileta del Club Ingeniero Huergo de Km. 3.

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Principales posiciones

1º) Escuela de Triatletas (Puerto Madryn): 4347 puntos.

2º) EMCR: 2668 puntos.

3º) Ferro (Puerto Madryn): 2490 puntos.