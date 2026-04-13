La institución, que ya tiene 15 años, funciona en la Avenida Alsina Nº 446 y brinda clases de gimnasia rítmica a partir de los 3 años, en lo que es el nivel inicial.

La Escuela "Olas del Sur" y un año de capacitación, competencia y progreso

Con alrededor de 50 alumnas, la Escuela de Gimnasia Rítmica “Olas del Sur” continúa en pleno progreso y la temporada pasada dio un importante salto cuando dos alumnas consiguieron ascender al Nivel B, un logro histórico luego de 15 años de existencia.

La institución funciona en la Avenida Alsina Nº 446 y brinda clases a partir de los 3 años, en lo que es el nivel inicial. Días atrás se produjo un encuentro con el presidente del Ente Comodoro Deportes, Hernán Martínez, para tratar la agenda del calendario deportivo.

En ese sentido, el año de “Olas del Sur” comenzará los días 17, 18 y 19 abril con una capacitación en la Escuela Nº517 de Flavia Medina (exgimnasta de la Selección Argentina, entrenadora, jueza internacional y profesora de educación física).

En julio será el turno de la competencia con el Nacional de Clubes en Buenos Aires, donde participarán dos alumnas de Nivel B. Se trata de Olivia Borda y Renata De Jesús Luz, las gimnastas lograron un ascenso histórico para la disciplina.

Posteriormente, en agosto, la escuela de gimnasia rítmica afrontará el Nacional de Clubes Nivel C en Posadas, Misiones, asistiendo con doce nenas, con edades desde 9 a 15 años.

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El 5 y 6 septiembre se encargarán de organizar un Torneo Provincial en el Gimnasio municipal 1 de Comodoro Rivadavia, con escuelas de Puerto Madryn, Dolavon, Trelew, Gaiman y Caleta Olivia, que será el invitado especial.

En ese mes también tendrán una destacada clínica con Vanina Lorefice, quien es la entrenadora de la Selección Argentina de Gimnasia Rítmica y brindará una master class.

Asimismo, “Olas del Sur” culminará el año volviendo a Posadas con 14 alumnas para disputar el Nacional Federativo Nivel C, del 23 al 28 de noviembre.

“Somos la única escuela de gimnasia rítmica y hace 15 años que venimos funcionando. Lograr que nenas puedan pasar a un nivel B es un esfuerzo en conjunto de las familias, las profes y del acompañamiento del Ente Comodoro Deportes”, contó Cecil Malino.

La referente destacó la “organización de Comodoro Deportes para realizar actividades, torneos y capacitaciones” y valoró “el trabajo de todo el equipo” de la cartera deportiva municipal.