La Escuela "Rodolfo Nacer" logró cinco podios en Alta Gracia

La sexta edición del torneo “Alta Gracia a puro Taekwon-do” contó con la participación de más de 500 competidores.

Cuatro integrantes de la Escuela de Taekwondo “Rodolfo Nacer” del Gimnasio Municipal Nº1 lograron podios en la 6ta edición del tradicional Torneo “Alta Gracia a puro Taekwon-do”, certamen que tuvo lugar en el Polideportivo Municipal de Alta Gracia, Córdoba.

En cuanto a resultados, Olivia Cardoso Díaz se consagró subcampeona en Lucha de la categoría Pre Juvenil hasta 60 kilos, cinturón negro I Dan. Asimismo, Ian Marcial también logró el segundo puesto en Lucha de Pre Juvenil hasta 55 kilos, cinturón rojo punto negro.

Mientras que, Luciano Galleguillo salió campeón en Lucha de la categoría Adultos +87 kilos, II Dan. A su vez, Juan Franco Cardoso ganó en Lucha en Senior hasta 87 kilos y fue subcampeón en Formas, IV Dan.

“El torneo tuvo más de 500 competidores, contó con la participación de 80 umpires, seis áreas de trabajo y más de 600 personas de público, en rotación continua de gente. Se disputó en un escenario impactante, fue un lindo torneo y muy interesante”, mencionó Juan Franco Cardoso.

Y detalló que “de la Escuela Rodolfo Nacer viajamos cuatro competidores y todos obtuvimos podios. Todos logramos el objetivo que era ir y consagrarnos, estar en las primeras filas y con una buena presencia dentro del certamen nacional, en donde hubo más de 10 provincias participantes”.

En ese aspecto, indicó que “con esto nos seguimos preparando y alistando para el año que viene que es el Sudamericano en Lima, Perú, y la Copa del Mundo que nos espera en España. Apuntamos a esos objetivos y vamos a seguir trabajando para poder alcanzarlos”.

Por último, Juan Franco Cardoso agradeció a Hernán Martínez y Comodoro Deportes “por darnos una gran ayuda para el traslado de los competidores”. Y valoró “a los padres y a todas las personas que confiaron en nosotros y que compraron todo lo que vendimos para recaudar dinero y viajar a competir”.

Foto: Prensa Comodoro Deportes.