La esposa de Lotocki increpó a un cronista: "Ustedes son culpables de esto"

Desde que se conoció la triste noticia de la muerte de Silvina Luna el pasado jueves 31 de agosto fueron muchas las personas que se acercaron hasta la casa de Aníbal Lotocki en la localidad bonaerense de Vicente López para repudiar al polémico cirujano. Este domingo en Intratables (América) habían mostrado las imágenes de un hombre que se acercó hasta la puerta del médico para insultarlo: “¡Es un asesino! Decime si es una asesino o no”, gritaba el hombre mientras María José Favarón, la esposa del médico, salió de la casa con un celular en su mano para grabar a quien estaba haciendo el escrache.

Sin embargo, este lunes en Intrusos (América) se vio que tras esta escena el cronista Gonzalo Vázquez fue duramente increpado por Favarón. Al salir la pareja de la propiedad para defenderse del hombre que gritaba, el cronista del programa de América aprovechó para hacerle una consulta al médico.

“Aníbal, ¿podemos hablar un segundo con vos? ¿Esto está pasando seguido?”, apuntó en relación a los escraches. “No, pero ustedes están viendo todas estas cosas...”, contestó Lotocki. “Sí, lo tenemos grabado”, le confirmó el notero.

“¿Cómo estás, Aníbal? ¿Quieren aprovechar para aclarar algo? ¿Para decir algo por todo lo que está pasando?”, insistió Vázquez pero no obtuvo respuesta de parte del cuestionado cirujano. Sin embargo, su mujer salió al cruce. “No te voy a dejar pasar, ustedes son culpables de esto, porque ustedes generan esto”, lo increpó a Favarón, culpando al periodismo en general por el escrache. “Yo no genero esto, disculpame... Van a pedir la detención por homicidio de Lotocki y me estás diciendo que yo soy el culpable. Sos una irrespetuosa, Majo”, le contestó el cronista.

Mientras Gonzalo le seguía respondiendo, la pareja ingresaba al edificio. Desde el otro lado de la puerta, Favarón volvió a gritarle a Vázquez. “Vos sos un vendido”, le espetó la mujer. “Sos una irrespetuosa y no soy un vendido, yo hago mi trabajo”, le respondió el periodista.

Segundos después, y luego de que el movilero mostrara que había cuatro patrulleros en la puerta de la casa del cirujano haciendo guardia para evitar nuevos posibles disturbios, Vázquez notó que Lotocki se había acercado nuevamente a la entrada de su hogar y aprovechó para preguntarle si quería hablar. “Otro día, otro día. Más adelante en la corte, sí. Ahora no”, cerró el cirujano.

