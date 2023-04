La falta de mano de obra comienza a ser un condicionante en el petróleo

En el marco de Experiencia Idea Energía que se desarrolló en Neuquén, los secretarios generales Jorge Avila (Chubut), Marcelo Rucci (Río Negro, Neuquén y La Pampa) y Claudio Vidal (Santa Cruz) coincidieron que es necesario avanzar con políticas públicas contrarrestar la falta de recurso humano.

“El desafío más importante que tenemos es encontrar la forma de ampliar el diálogo donde deben estar todos los sectores involucrados. El sector educativo debe tenerse en cuenta porque es lo que nos va a permitir aumentar la actividad, bajar los costos y romper los récords de producción”, subrayó Vidal.

El también diputado nacional solicitó que se brinden más pasantías para los adolescentes que están en las escuelas públicas y universidades y ponderó que las empresas deben aportar a una mejora del sistema educativo. “La responsabilidad educativa no solo es responsabilidad del Estado. Las empresas quieren mejorar la mano de obra y para eso es necesario más tecnología en todos los niveles”, subrayó.

Tal como viene informando El Patagónico, las empresas de servicios comienzan a migrar parte de sus operaciones a Vaca Muerta bajo el argumento que ya no es rentable trabajar en la región del Golfo San Jorge. Los costos de perforar en una cuenca madura son mayores a los de Vaca Muerta sumado a que en cada perforación se encuentran grandes niveles de agua que complican las operaciones.

Las compañías ofrecían a los trabajadores llevárselos para Neuquén. La propuesta se basa en pagarles el salario y el alojamiento en Neuquén. Dependiendo de la experiencia y especialidad, las compañías ofrecen aumentar sus salarios y pagar un plus, que puede ser más dinero por dejar la ciudad o por trasladar a todo su grupo familiar hacia Vaca Muerta. El pago del alquiler es otro de los incentivos que ponen las compañías sobre la mesa, que puede variar dependiendo de los integrantes de cada familia.

En este sentido, Avila manifestó que hay mucho recurso humano con experiencia que se va afuera del país. “Tenemos una gran cantidad de gente que migró porque el país no le dio las condiciones necesarias para desarrollarse. Hay un camino que hay que hacer, pero lo que no hay que hacer es capacitar gente y que buscar la manera que no migren”, destacó

El titular de petroleros convencionales de Chubut aseveró que se deben articular mecanismos para evitar que los profesionales que se forman en el país, no se vayan al exterior.