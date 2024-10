La falta de transporte escolar llegó al Concejo

El tema se trató en la sesión de este jueves, aunque como un proyecto de Expresión de Deseos que no fue aprobado, si no que se lo derivó a comisión al no contar con los votos necesarios. En el mismo, se le pedía a Provincia que regularice la situación de los escolares que viven en zona norte y no pueden asistir a clases por falta de transporte escolar. También se recordó la situación de Biología Marina y de otros establecimientos.