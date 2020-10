La FeChuBa apuesta a ganar desde la igualdad

Representantes del Valle, la Cordillera y Comodoro Rivadavia se reunieron de manera virtual dando inicio a una serie de encuentros que servirán para ir delineando un nuevo camino en el handball, apuntando a las relaciones humanas desde el respeto dentro y fuera del deporte.

En septiembre de este año, se creó la Subcomisión de Género y Derechos Humanos de la Federación Chubutense de Balonmano (FeChuBa), a cargo de Valeria Muñoz, vocal de la comisión directiva.

Es la primera de este tipo entre las 32 federaciones del handball argentino –luego se sumaron Córdoba y Metropolitana– y la primera en todo el deporte provincial.

Carlos Portas, presidente de la FeChuBa, le comentó a El Patagónico cómo nace esta Subcomisión y qué se busca específicamente con su creación.

“Vélez Sarsfield es el primer club de fútbol profesional que tuvo un área de género, desde hace cuatro años. Me contacté con ellos y me fueron orientando”, comentó el dirigente, hincha del “Fortín”, que después fue sumando apoyo. “También estamos trabajando en conjunto con la Confederación Argentina de Handball y con el Comité Olímpico”, señaló.

En cuanto a los objetivos, explicó: “Primero se apunta a la prevención y a la concientización, hablando con técnicos y dirigentes sobre qué se puede hacer y qué no se puede hacer, qué se hacía antes que estaba mal, aprender a convivir, y después hay que acondicionar el código de penas”.

Portas sabe que el balonmano ya tiene una buena base en cuestiones de igualdad y convivencia, por lo que apuesta a fortalecer conceptos a partir de esos cimientos.

“Nos paramos desde varias fortalezas que tiene el handball en la Argentina, más puntualmente en nuestra provincia. El handball es un deporte muy igualitario”, remarcó.

En ese sentido, argumentó: “Nosotros tenemos un 55 por ciento de varones y un 45 de mujeres, y en los torneos nacionales, regionales, provinciales, juegan todos en la misma cancha, los premios son iguales, los viajes son iguales, es normal que una mujer dirija varones o al revés, es normal que las mujeres arbitren, viajan todos juntos y no pasa nada”.

Asimismo, destacó la presencia femenina provincial en selecciones nacionales. “Investigando, me doy cuenta que el handball de Chubut es el deporte de conjunto que más chicas aportó a selecciones argentinas. Son siete las que han jugado torneos oficiales como Sudamericanos, Panamericanos y Mundiales”, rescató.

El trabajo de la Subcomisión de Género y Derechos Humanos será arduo y deberá abordarse en diferentes sectores. “Hay que trabajar en todo sentido, no solamente que un jugador no insulte al otro, o un técnico, sino también los espectadores, que vayas a la cancha y que ningún espectador se crea con derecho a gritarle a alguien tal cosa, porque tiene determinada orientación sexual o porque es de otro color. No se puede hacer, nadie lo puede hacer, es un ambiente de convivencia”, sentenció.

Por otro lado, Portas advirtió que habrá que capacitarse para actuar en situaciones delicadas. “Si un ‘profe’ de handball sabe que un nene o una nena tuvo una situación de acoso o abuso, tiene que saber cómo proceder, cuál es el protocolo, cuándo va a la justicia, cómo resguarda la identidad de la víctima”, recalcó.

“No solamente el pibe o la chica puede tener problemas dentro del handball, sino que también puede venir de afuera y se lo cuenta al ‘profe’. Y no podés mirar para otro lado”, afirmó.