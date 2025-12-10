La filial de la Cruz Roja celebró y el municipio acompañó

Con la presencia de funcionarios municipales de distintas secretarías, se destacó el compromiso humanitario de la Cruz Roja y la importante labor que realiza el voluntariado a nivel local.

En la sede central de la Cruz Roja Argentina, se realizó este miércoles al mediodía el acto en el marco de un nuevo aniversario de la filial y del Día del Voluntariado, ocasión que contó con la participación de los secretarios de Salud, Jorge Espíndola; Desarrollo Humano y Familia, Ángel Rivas; Mujer, Género y Diversidad, María Cativa, Gobierno, Modernización y Transparencia, Sergio Bohe; y –en representación de Provincia- el responsable de Vinculación Ciudadana, Guillermo Almirón.

También asistieron directivos del Hospital Regional, referentes de distintas instituciones y de organizaciones como Policía Comunitaria, Fundación Luz de Esperanza, Bomberos Voluntarios y Fundación del Golfo, entre otras, además de autoridades de la Cruz Roja, voluntarios y público en general.

Espíndola manifestó en la ocasión que “en representación del intendente Othar, estamos presentes acompañando el enorme trabajo que han hecho y el aporte diario que realizan en nuestra ciudad, especialmente en el fortalecimiento del voluntariado. Es muy valioso ver a tantos jóvenes que se acercan a esta institución cada año para participar activamente en las distintas acciones”.

Añadió el funcionario que “la Cruz Roja Internacional y la filial Comodoro Rivadavia han demostrado, una y otra vez, todo lo que pueden hacer y lo que han hecho por nuestra ciudad en distintas situaciones críticas”.

Además, reconoció que “desde nuestra área, y desde el Municipio en general, trabajamos de manera conjunta con el objetivo de llegar a la mayor cantidad de personas posible y dar respuestas concretas a las necesidades de la comunidad”.

En ese marco, el funcionario precisó que entre las acciones que se vienen articulando “tenemos varios programas en desarrollo y uno de los más importantes es el de las capacitaciones de Reanimación Cardiopulmonar y Primeros Auxilios, que venimos brindando a la comunidad en general porque es una herramienta fundamental para salvar vidas”.

TRABAJO CONJUNTO Y RESPUESTA COMUNITARIA

Por su parte, el presidente de la filial Comodoro Rivadavia de la Cruz Roja, Francisco Calculef, expresó su agradecimiento a todas las instituciones presentes y al voluntariado que acompaña de manera permanente el trabajo de la organización. “Celebrar un nuevo aniversario nos llena de alegría porque nos permite reconocer el trabajo realizado, cuyo propósito es mejorar la calidad de vida de las personas, especialmente de quienes más lo necesitan”.

Asimismo, destacó que “a lo largo de estos años hemos desarrollado múltiples acciones, programas y tareas de apoyo comunitario. El crecimiento de la filial fue posible gracias al trabajo conjunto con distintas dependencias, tanto provinciales como locales, y permitió abrir nuevas puertas y estar presentes en distintos espacios de la comunidad”.

Por último, subrayó que la filial Comodoro Rivadavia “es la única de la Patagonia que participó activamente en la investigación nacional sobre apuestas on-line en adolescentes y construcción de entornos seguros”, afirmando que ello “demuestra la capacidad de la institución para involucrarse en problemáticas actuales y aportar a nivel nacional desde el territorio”.