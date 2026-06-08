La intervención artística se realizó en la Escuela Primaria 217 como parte del Proyecto Arte Público en la Escuela Pública. La obra estuvo inspirada en el paisaje local y la vegetación característica de la región.

La flora patagónica quedó plasmada en un nuevo mural escolar de Rada Tilly

La Escuela Primaria 217 de Rada Tilly sumó un nuevo mural a través del Proyecto Arte Público en la Escuela Pública. La jornada de pintura se llevó a cabo el sábado 6 de junio y tuvo como eje la flora patagónica junto con los paisajes característicos de la localidad.

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La propuesta reunió a Ariadna Mansilla, Daniela Ortiz, Teresita Giménez, Ailin Retamal, Dana Humana, Eliana Cáceres, Gianna Jiménez Díaz, Silvia Gaitán, Micaela Ávila, Mabel Ponce, Cecilia Ruiz, Luciano Rodríguez, Graciela Oliver y Gabriela Paillacar, quienes participaron de la realización de la obra.

El boceto y la dirección artística estuvieron a cargo de Carolina Barrientos, responsable de coordinar la intervención que ahora forma parte del espacio educativo.