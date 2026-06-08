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La flora patagónica quedó plasmada en un nuevo mural escolar de Rada Tilly

La intervención artística se realizó en la Escuela Primaria 217 como parte del Proyecto Arte Público en la Escuela Pública. La obra estuvo inspirada en el paisaje local y la vegetación característica de la región.

La Escuela Primaria 217 de Rada Tilly sumó un nuevo mural a través del Proyecto Arte Público en la Escuela Pública. La jornada de pintura se llevó a cabo el sábado 6 de junio y tuvo como eje la flora patagónica junto con los paisajes característicos de la localidad.

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La propuesta reunió a Ariadna Mansilla, Daniela Ortiz, Teresita Giménez, Ailin Retamal, Dana Humana, Eliana Cáceres, Gianna Jiménez Díaz, Silvia Gaitán, Micaela Ávila, Mabel Ponce, Cecilia Ruiz, Luciano Rodríguez, Graciela Oliver y Gabriela Paillacar, quienes participaron de la realización de la obra.

El boceto y la dirección artística estuvieron a cargo de Carolina Barrientos, responsable de coordinar la intervención que ahora forma parte del espacio educativo.

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