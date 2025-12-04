La Garra hizo un gran partido pero cayó con Polonia 25 a 28

La Selección Argentina Femenina de Balonmano perdió ante el conjunto europeo por el debut de la Main Round III del Mundial.

La Selección Argentina Femenina de balonmano, al mando de Mariano Muñoz, volvió a tener una actuación muy competitiva ante un europeo, aunque no le alcanzó para sumar sus primeros puntos en la segunda fase del torneo: fue derrota 25-28 ante Polonia. Este sábado a las 14 (horario de Argentina) enfrentará a Francia.

En el debut de la Main Round III, La Garra entregó este jueves lo máximo, sumó otro encuentro de calidad ante un duro rival, aunque no fue suficiente para firmar su segunda victoria consecutiva. La Selección realizó unos excelentes veinte minutos iniciales -se fue al descanso 15:14- arriba, llegó a estar 23 iguales a siete del final, pero un mejor cierre polaco le dio la victoria.

Argentina llegaba a esta segunda fase del certamen que se disputa en Alemania y Países Bajos tras superar en el encuentro decisivo del Grupo E a Egipto 27-14. Antes, había caído con Países Bajos 25-32 y Austria 23-27 en dos partidos que dejaron pasajes de muy buenas sensaciones.

Como ante las austríacas, en fase de grupos, La Garra tuvo un muy buen comienzo para llegar a estar tres goles arriba si bien un esquivo final de primer tiempo le significó irse al descanso 15-14. En el complemento, la Selección se pudo recuperar de un -3, igualó las cosas cerca del final pero en los minutos decisivos no pudo con la arquera polaca que terminó haciendo la diferencia.

Elke Karsten, con 9 tantos, fue la goleadora albiceleste y del partido, además de ser elegida la MVP del mismo. Cabe destacar que todos los partidos de La Garra en el Mundial se transmiten en vivo por TyC Sports, TyC Sports Play y DSports.