La Garra se despidió del Mundial con un triunfo agónico ante Túnez

La Selección Argentina femenina de balonmano se impuso 30-29 por la última fecha de la Main Round y se despidió del Mundial en el 22º puesto.

Por la última fecha de la Main Round, la Selección Argentina femenina de handball conducida por Mariano Muñoz superó a Túnez 30:29 con un tanto de Giuliana Gavilán sobre la chicharra. Con la victoria, Argentina finalizó el Mundial en el puesto 22.

En lo que significó su segundo éxito en el torneo, la Selección pudo sacar adelante un partido que la tuvo como absoluta dominadora en el primer tiempo -17:10 al descanso-, pero que llegó a estar abajo por dos goles a pocos minutos del cierre.

Un gol de Gavilán en el final del partido, tras una milimétrica asistencia de Elke Karsten -goleadora del partido con 8 tantos y máxima anotadora de Argentina en el Mundial con 35-, le dio la victoria a la Selección que se pudo despedir del torneo con una sonrisa.

La Garra finalizó el Mundial Alemania/Países Bajos 2025 con un saldo de dos triunfos, ante Egipto 27:14 y Túnez 30:29, y cuatro derrotas, frente a Países Bajos 25:32, Austria 23:27, Polonia 25:28 y Francia 17:29. Todos los partidos de La Garra en el Mundial se pudieron ver en vivo por TyC Sports, TyC Sports Play y DSports.

Foto: © Jozo Cabraja / Kolektiff.