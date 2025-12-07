La “Academia” le ganó 1-0 con gol de Adrián “Maravilla” Martínez, quien no anotaba desde el 16 de septiembre último.

Racing dejó afuera a Boca y es el primer finalista del Clausura

Racing Club de Avellaneda venció este domingo a Boca Juniors por 1-0 y se convirtió en el primer finalista del torneo Clausura de la Liga Profesional de fútbol.

El partido, que se jugó en La Bombonera, tuvo el arbitraje del neuquino Darío Herrera. El único gol del encuentro lo marcó Adrián “Maravilla” Martínez, quien no convertía desde el 16 de septiembre último ante Vélez Sarsfield.

Con ese resultado, el equipo de Gustavo Costas jugará en la final del campeonato con el vencedor de Gimnasia y Estudiantes, que se enfrentarán este lunes a las 17 en La Plata.

Por otra parte, este resultado obliga automáticamente a River Plate a jugar la próxima edición de la Copa Sudamericana.

Ambos conjuntos ingresaron al terreno de juego con una fuerte presión defensiva que generó un juego dinámico de idas y vueltas, con muchos contragolpes prometedores. La más clara estuvo a favor del cuadro visitante con un remate de Juan Ignacio Nardoni que dio en el palo derecho del arco de Agustín Marchesín.

A pesar del esfuerzo de los dos equipos, las imprecisiones en las distintas definiciones sellaron el frustrante 0-0 en el tanteador, al término de la primera etapa.

En el segundo tiempo, el entrenador Claudio Ubeda sorprendió al sacar al mejor jugador de Boca, el “Chango” Zeballos, para poner a Alan Velasco, y cuatro minutos después llegó el gol de Racing. En un centro de Rojas, “Maravilla” Martínez le ganó a Ayrton Costa en el juego aéreo y puso el único tanto del partido.

Boca intentó aprovechar la localía y buscó el empate con ímpetu, pero nunca logró generar peligro real frente al arco defendido por Facundo Cambeses.

Racing, aunque predecible en ataque, supo aguantar y capitalizar su oportunidad, sellando el pase a la final a la espera de Estudiantes o Gimnasia, que jugarán este lunes en el Bosque.