El arquero contuvo dos penales en la definición ante Tigre y así ganó 4-2. Al término del tiempo reglamentario y del extra, habían igualado sin goles. Merlos expulsó a tres jugadores.

Racing pasó a "semis" gracias a Cambeses y será rival de Boca

Con la figura de su arquero Facundo Cambeses, Racing Club se convirtió en el último semifinalista del torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol al vencer por penales 4-2 a Tigre y se convirtió en el rival de Boca Juniors.

Cambeses terminó siendo decisivo ya que contuvo dos disparos desde los doce pasos.

El partido, que se jugó en el estadio Presidente Perón de Avellaneda, tuvo el arbitraje de Andrés Merlos, quien expulsó en el local a Gastón Martirena y Santiago Sosa, y en la visita a Ramón Arias.

La “Academia” salió con envión y dominó gran parte del encuentro, aunque la efectividad volvió a ser su punto débil. Generó seis remates de peligro y contó con dos situaciones muy marcadas de Adrián “Maravilla” Martínez, ambas neutralizadas por el arquero Felipe Zenobio, la gran figura del “Matador” durante los 90 minutos.

Tigre, obligado a un cambio temprano por la lesión de Federico Alvarez, apostó a los contragolpes y al juego directo. Con pelotazos profundos desde el fondo, logró cortar el ritmo académico y enfriar el partido. Incluso, sobre el final del primer tiempo, una mano de Laso en el área despertó reclamos, pero la acción quedó invalidada por posición adelantada previa.

En el complemento, las emociones más fuertes llegaron en los últimos minutos. Racing volvió a tener dos oportunidades claras a través de “Maravilla” Martínez, mientras que Tigre respondió con un remate de Ignacio Russo que se fue apenas desviado. La fricción creció al cierre y Ramón Arias terminó expulsado por una fuerte infracción desde atrás.

En el tercer minuto de descuento, un remate lejano de Martirena fue despejado por Zenobio, que dejó un rebote corto que “Maravilla” desperdició.

En cinco minutos del primer tiempo extra, un pase filtrado dejó mano a mano a “Maravilla”, que asistió al gol de Vergara, pero el delantero estaba en posición adelantada.

A los 10 minutos, Martirena fue expulsado por doble amarilla, al aplaudir irónicamente al árbitro Merlos.

Ya en el segundo tiempo extra, Sosa vio la roja, a los 11 minutos, por un duro choque sobre Alfio Oviedo.

Precisamente, Oviedo se perdió una chance clara de gol, a los 14 minutos, con un cabezazo desviado en el área chica.

“Maravilla” se perdió la última jugada del partido, en el segundo minuto de descuento, con una volea desde el área chica que se fue muy desviada.

En los penales, Racing mostró temple y jerarquía. Cambeses se agigantó bajo los tres palos, contuvo dos disparos -los de Cardona y Laso- y encaminó el triunfo 4-2 que depositó a la Academia entre los cuatro mejores del certamen.

Con el boleto asegurado, Racing ya piensa en Boca y en la oportunidad de meterse en la final del Clausura.