La competencia fue este viernes en la capital provincial. Convocó a 30 deportistas de Comodoro, Rada Tilly, Madryn, Rawson, Epuyén, Lago Puelo y Esquel.

La Gimnasia Artística ya tiene sus clasificadas al Nacional

Este viernes por la mañana se realizó en Rawson, la instancia provincial de los Juegos Evita para la disciplina de Gimnasia Artística en el Nivel 1 (promocional), que convocó a 30 deportistas (sub-14) de las localidades de Comodoro Rivadavia, Rada Tilly, Puerto Madryn, Rawson, Epuyén, Lago Puelo y Esquel.

La actividad se desarrolló en el club Germinal de la capital provincial y contó con la presencia del presidente de Chubut Deportes, Milton Reyes, quien además participó de la entrega de premios.

Finalizado el encuentro, quedó conformado el equipo que tendrá un total de 8 gimnastas en los niveles 1, 2 y 3, y representarán a la provincia en la instancia nacional, a desarrollarse en la ciudad de Mar del Plata entre el 25 y 29 de octubre.

En cuanto a la actividad del viernes en Germinal, en el Nivel 1 lograron la clasificación Samantha Mendoza (Comodoro Rivadavia), Indiana Peralta (Rawson) y Emma Cloquel (Puerto Madryn).

Lograron medallas de plata las deportistas Alma Cabrera Curcio (Rawson), Kiara Fernández Dulce (Esquel) y Lucía De Gaudio (Madryn).

Y se quedaron con preseas de bronce Guadalupe González (Rawson), Lola Espiro Bonetto y Violeta Montenegro (Esquel).

En el Nivel 2 las clasificadas son: Olivia Battaglia, Delfina Marín y Catalina Aciar de Puerto Madryn.

Por último, en Nivel 3 lograron el pase al Nacional Matilda Brunetti y Clara Giulianelli, también de la localidad del golfo.

Los técnicos a cargo del equipo serán: Gimena Delgado (Puerto Madryn), Abril Rayos (Comodoro Rivadavia) y Sojo Marisa (Rawson), junto al delegado Jesus Coradini.

Hay que destacar que en la instancia nacional, para el nivel inicial sólo habrá competencia en la disciplina suelo, mientras que para el resto, la actividad se extenderá en las cuatro ramas: suelo, viga, paralela y salto.