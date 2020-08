La hija de la cuarta víctima descree de la versión oficial

Las autoridades sanitarias informaron que este martes se produjo la segunda muerte por coronavirus en Comodoro Rivadavia. Se trata de un hombre de 62 años que no tenía enfermedades previas que lo situaran como “paciente de riesgo”.

Pero su hija Andrea asegura que su padre se realizó un hisopado el sábado y su resultado fue negativo.

En diálogo con El Patagónico, la mujer explicó que su papá comenzó a sentirse mal después de conocerse el caso positivo de su hermano.

“Empezó con síntomas de COVID como vómitos y fiebre. Mi papá no tenía ninguna enfermedad previa. El se contagió por mi hermano que trabaja en la Clínica del Valle y que estuvo en terapia, pero no alcanzó a estar entubado y ahora está bien. Mi papá pasó cinco días con los síntomas y se hizo el hisopado y estuvo esperando en la casa hasta que lo llevaron al Hospital”, destacó.

“Así estuvo durante cinco días hasta que el 23 de julio se fue a hacer el hisopado. El 26 de julio ingresó al Hospital y el 27 lo llevaron a terapia porque habían encontrado que tenía neumonía y decidieron entubarlo”, agregó.

El cuadro del padre de Andrea no mejoraba y las autoridades pensaron en realizarle una transfusión de sangre. “En ese momento me dijeron que tenía la bilirrubina alta, las defensa bajas y que le tenían que hacer transfusión de sangre, pero con las defensas bajas él se agarró estos virus que andan en el aislamiento del Hospital”, subrayó.

Andrea considera que su papá se recuperó del coronavirus a raíz de los resultados del último hisopado. “Yo digo que él salió del COVID. Ellos (por los médicos) hicieron el hisopado nuevamente el sábado y el resultado fue negativo, pero él seguía en terapia entubado. Para nosotros él ya se había curado del COVID, pero este virus que se agarró en el Hospital fue letal”, remarcó.

La hija del hombre de 62 años asevera que los médicos le comunicaron que la muerte de su padre no iba a figurar en la lista del Coronavirus. “Ellos no lo iban a poner por COVID. No sé por qué decidieron cambiarlo a último momento. Para nosotros, él logró superar la infección”, afirmó.

Andrea y su familia despedirán a su padre este miércoles. “Nosotros mañana lo vamos a poder despedir, pero solo por un momento. No podemos acercarnos y solo podremos verlo un momento para respetar todos los protocolos”, se lamentó.