La hija de Sergio Denis pide que investiguen la muerte de su padre

Bárbara Hoffmann, la hija Sergio Denis, denunció una serie de complicaciones legales que impiden el esclarecimiento de la muerte de su papá en 2019. “Quizás es por una causa política”, planteó.

Acompañada de su abogado Diego Colombo, la joven estuvo en el programa A la tarde y contó que la Justicia tucumana rotó cuatro veces el caso del artista con diferentes fiscales.

“Lo que nosotros sentimos y vamos a reclamarle es que sentimos que la causa la están parando por un motivo que nosotros no entendemos”, dijo.

Por su parte, el letrado lanzó una fuerte acusación sobre el actual funcionario frente al caso. “El fiscal este tiene otros antecedentes de parar causas, lo que hace es investigar lo investigado”, aseguró.

Y añadió: “Nosotros estamos seguros de que a Sergio lo mataron. Un accidente es cuando vos no lo podés prever. Y esto era absolutamente previsible. No hicieron nada para que no ocurra y este hombre no investiga nada”. La familia considera que la muerte de Denis se pudo evitar ya que la fosa donde cayó Sergio no disponía de las condiciones de seguridad mínimas para su uso.

Vale recordar que el músico ofrecía un show en la capital tucumana en el marco de un homenaje a las mujeres, en conmemoración de día internacional había sido el 8 de marzo, cuando cayó a la fosa delante del escenario, donde suelen ubicarse los músicos de la orquesta. No había baranda ni contención alguna.