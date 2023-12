La historia oculta del papá de Nicole Neumann

Nicole Neumann tuvo una vida difícil al tener que atravesar la ausencia de su padre, Bernd Unterüberbacher, que decidió abandonar a la modelo cuando era más chica. Con el paso del tiempo, Nicole pudo conocerlo y fue una herramienta para superar un momento triste en su historia, que padeció durante mucho tiempo y que, también, manifestó en más de una oportunidad.

“Es mucho más duro tener un papá que no te mire a un papá fallecido. A mí me resultó muy traumático. Me hizo tan mal que, al menos al principio, mis relaciones con los hombres fueron complicadas. De algún modo y en algún punto, yo esperaba el abandono. Porque era lo que conocía de los hombres. Costó años de terapia desarticular esa desconfianza”, declaró.

Su papá terminó siendo una pieza fundamental en una etapa de su vida, cuando tenía 18 años sufrió violencia de una pareja que tuvo mientras llevaba su vida en París, Francia. “En Europa le escribí a papá y vino a conocerme. Su abrazo fue salvador y sanador. Un clic. Me abrió la cabeza. Me dio valor en ese proceso para decidir mi libertad”, confesó. “Lo vi salir de la manga del avión y dije: ‘Ese es mi papá’. Lloramos los dos. Había sido una locura. Me preguntaba: ‘¿Qué pasará ahora con este señor al que no conozco?’”, cerró.

Finalmente, se fortaleció un gran vínculo entre ellos y actualmente dejaron atrás lo sucedido para comenzar una nueva etapa. De hecho, Bernd será quien acompañe a la modelo al altar cuando Nicole se case el 8 de diciembre con el piloto de carreras Manuel Urcera.

COMO FUE LA LLEGADA DEL PADRE DE NICOLE NEUMANN

La llegada de Bernd Unterüberbacher ha sido especialmente emotiva para Nicole, marcando un momento de fortalecimiento de los lazos familiares y sus hijas. El padre de la novia desempeñará un papel clave en la ceremonia religiosa, llevando a Nicole hasta el altar, un gesto que ha contribuido a estrechar aún más los vínculos familiares.

Este encuentro familiar ha significado también una mejora en la relación entre Nicole y su hija Indiana, evidenciada en las redes sociales con imágenes de momentos felices compartidos entre ambas. La reconciliación entre madre e hija parece consolidarse, marcando un proceso de reencuentro que se inició en el cumpleaños de 15 de la adolescente. La boda de Nicole Neumann promete no solo ser un evento social destacado sino también un capítulo especial en la historia de su familia.