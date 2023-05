La primera actividad se desarrolló en el Centro de Encuentro de km. 8. Estuvieron presentes junto a Juan Pablo Luque, la Ministra de Desarrollo Social de la Nación, Victoria Tolosa Paz; la diputada nacional, Eugenia Alianiello; el secretario de Gobierno, Maximiliano Sampaoli; la Directora Regional de la Patagonia del Ministerio, Liliana Corso; concejales; diputados provinciales y nacionales, miembros del Gabinete e intendentes de Chubut: Pol Huisman (El Hoyo); Augusto Sánchez (Lago Puelo); Miguel López (Río Senguer); Silvio Boudargham (Cholila); y la viceintendenta de Puerto Madryn, Noelia Corbalán.

La firma de convenios implica un desembolso de más de 160 millones de pesos, que incluye aportes a municipios para la construcción de espacios importantes para la contención de niños y adolescentes. Se suma acompañamiento a instituciones deportivas en todo lo que hace a la mejora, construcción de vestuarios y sanitarios adaptados para personas con discapacidad.

También, ocho playones deportivos que el intendente ha diseñado y planificado para brindar a cada barrio el equipamiento público que permita seguir incluyendo en diferentes sectores.

En este marco, Luque resaltó la importancia de las gestiones oportunamente realizadas. “Esta visita es importante porque cumplimos con gestiones que vienen desarrollándose a lo largo del tiempo, a favor de distintos sectores sociales, territorialmente distribuidos en casi toda la provincia de Chubut”.

Asimismo, destacó: “la igualdad de oportunidades es un valor fundamental a tomar en cada una de las acciones de gobierno”, y agradeció a los miembros de las instituciones deportivas y sociales “por el trabajo y el esfuerzo. Para nosotros son el brazo ejecutor de políticas que nos ayudan a crecer todos juntos, dan sentido de pertenencia en los territorios”, concluyó Luque.

ACOMPAÑAMIENTO

De la misma forma, el intendente de El Hoyo, Pol Huisman, hizo hincapié en la importancia de apoyar a la provincia. “Muchas gracias Juan Pablo Luque por tu solidaridad, acompañamiento y apoyo en todos estos años de mandato. Esto que acabamos de firmar es el Centro de Desarrollo de Infancia (EPI), que se va a desarrollar en el lugar donde pasó el incendio el 9 de marzo del 2021. Una población humilde que nunca tuvo nada del Estado, ni los servicios”.

“Como intendente tengo la obligación de dar testimonio de lo que fue el Gobierno Nacional que no nos abandonaron: vino el presidente de la nación, Juan Pablo Luque mandó equipos electrógenos para que los productores no pierdan las frutas luego del incendio, estoy muy emocionado por este convenio", profundizó Huisman.

En concordancia con el intendente de Lago Puelo, la presidenta de Club Petroquímica, Valeria Schuler, dio su agradecimiento a la ministra, al intendente y a los funcionarios. “Estamos recibiendo un aporte grande que nos va ayudar a ver cambios en el club, y que se van a invertir en los baños para discapacitados, rampas, vestuarios, ampliación de la cocina para la copa de leche que se la da a los chicos, parte de la cancha, más que agradecidos por el aporte”, exclamó.

EMPRENDEDORES

Por la tarde, el intendente junto a la ministra Nacional, participaron del acto de entrega de la 2° Edición del Banco de Máquinas, herramientas e insumos de Comodoro Rivadavia, que se realizó en el predio de la Asociación de Productores de Km. 17.

El programa impulsado por el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, a través de la Secretaría de Articulación de Política Social, aporta fondos a muchos municipios del país, para fortalecer proyectos productivos y de servicios de personas o grupos en situación de vulnerabilidad.

En esta ocasión se entregaron 111 máquinas y herramientas para 128 familias beneficiadas, lo que significa una inversión de más de 21 millones de pesos. El sector textil recibió máquinas de coser, cortadora de tela, kits sublimadoras y máquinas overlock; el sector agricultura, peladoras de cerdo, kits de hidroponía, incubadoras de huevos; y el sector de producción de alimentos fue beneficiado con hornos pasteleros, cocinas, amasadoras, batidoras, sobadoras, mesadas de acero inoxidable y freezers.

El intendente afirmó: “pocos soñaban con llevar adelante un desarrollo productivo real, verdadero y con apoyo estatal, para poder generar el sueño de muchos productores que veían posibilidades de desarrollar nuestra región, con el potencial que podíamos generar como creadores de alimentos”.

Por eso, los productores “necesitaban una política de Estado en el que la gente recupere esa credibilidad como la proyección que hoy estamos desarrollando. Generar herramientas reales de transformación con estos dos galpones, los silos, abaratar costos y hoy vemos este predio lleno de gente”.

Por su parte, desde Comodoro Conocimiento, Nicolás Caridi repasó la entrega que se realizó en 2021 con el mismo programa de Banco de Herramientas. “Nos llena de orgullo que en los dos galpones lindantes hemos encontrado a muchas de estas personas que han sido beneficiarios hace dos años atrás, elaborando, produciendo y haciendo su fuente principal de trabajo, que ese es el objetivo de este programa, que reciban una herramienta para empezar un nuevo emprendimiento o bien para innovarlo”.

Finalmente, la pastelera y productora de alfajores, Antonella Salamone, agradeció a todos los funcionarios presentes y afirmó que “con la ayuda del Gobierno pude empezar con mi fábrica de alfajores, los clientes me hacen pedidos y voy a las ferias a vender”.

La productora sentenció que con el proyecto “quiero que se conozca en los distintos puntos de la provincia del Chubut, a nivel nacional y porque no a nivel mundial. Gracias al Estado que me dio batidora industrial que me va a ayudar mucho a producir mucha más cantidad de alfajores”.