Las autoridades sanitarias locales y provinciales aguardan los estudios del Instituto Malbrán para confirmar o descartar la presencia de la enfermedad en Comodoro.

Esperan la definición del Malbrán por un caso sospechoso de triquinosis

Un presunto caso de triquinosis detectado en Comodoro Rivadavia se encuentra bajo análisis y las autoridades sanitarias esperan los resultados que realizará el Instituto Malbrán, organismo que deberá confirmar o descartar la presencia de la enfermedad.

Según informó Prensa Nativa, el caso es seguido de manera conjunta por las áreas de Salud de la ciudad y de la provincia. La triquinosis es una zoonosis causada por un parásito que puede afectar tanto a animales como a personas y suele estar asociada al consumo de carne de cerdo o productos derivados contaminados.

Desde el sistema sanitario indicaron que, si el diagnóstico resulta positivo, se pondrán en marcha los protocolos epidemiológicos correspondientes para identificar el origen del contagio y definir las acciones de control necesarias.

Entre los síntomas más frecuentes de esta enfermedad se encuentran fiebre, dolores musculares, malestar general, diarrea y distintos trastornos digestivos.

De acuerdo con la información difundida, una eventual confirmación del caso podría derivar en la aplicación de medidas sanitarias sobre los animales involucrados, con el fin de evitar la propagación del parásito.

Mientras se aguardan los resultados definitivos, las autoridades reiteraron la recomendación de consumir únicamente carne y chacinados elaborados en establecimientos habilitados y sometidos a los controles bromatológicos correspondientes.

Por el momento, la situación continúa bajo observación y a la espera de la definición del Instituto Malbrán.