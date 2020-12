La inglesa Lucy Bronze se llevó el premio a la mejor futbolista

La defensora británica Lucy Bronze recibió el premio a la mejor futbolista del

año en los premios The Best de la FIFA y les ganó en la terna a las favoritas, la delantera danesa Pernille Harder y la defensora francesa Wendie Renard.

Bronze, primera lateral defensiva en ganar el premio UEFA a la mejor futbolista, también se quedó con el premio que en 2019 fue para la estadounidense Megan Rapinoe, gracias a una brillante campaña en Olympique de Lyon, con el que consiguió la Champions League, y retuvo la corona de la Liga y Copa de Francia.

La historia de la inglesa de 29 años es la de muchas futbolistas. Hasta los 11 años jugaba en un equipo con todos varones y, como la Asociación Inglesa (FA) no permitía el fútbol mixto más allá de los 12, tuvo que abandonar. Su mamá Diane buscaba estrategias legales hasta que vio la película "Bend It Like Beckham" y se decidió a llevar a Lucy a los Estados Unidos para que se formara.

Su debut profesional fue en el Everton inglés y luego pasó por Manchester City y Liverpool, también en su país, hasta que en 2017 fue transferida a Lyon, Francia, equipo con el que ganó todo.

"Un año como este nos hace apreciar todo mucho más. Es un honor terminar el 2020 con este premio. Dos fantásticas futbolistas también estaban nominadas y podrían estar aceptando el premio en estos momentos. Felicitaciones por un gran año Pernille y Wendie", expresó Bronze.

La ganadora se refirió a su compañera, capitana y referente de Olympique de Lyon, la francesa -nacida en Martinica- Wendie Renard, y a la máxima favorita, la delantera Pernille Harder, que integraron el 11 ideal pero no se llevaron el premio mayor.

La danesa Harder se convirtió este año en la futbolista más cara de la historia luego de su traspaso al Chelsea por 350.000 euros. Antes, la delantera ayudó a Wolfsburgo a llegar a la final de la Champions con sus nueve goles. En la temporada, la rubia convirtió 27 goles en 21 partidos, llevó a Wolfsburgo al título de la Bundesliga y a la final europea.

Por otra parte, la neerlandesa Sarina Wiegman, DT del seleccionado de Países Bajos, fue premiada como la mejor entrenadora de un equipo femenino. En tanto, la francesa Sarah Bouhaddi (del Olympique Lyonnais) recibió la distinción a la mejor arquera.