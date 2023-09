La insólita defensa del abogado del polista que mató a un peatón

Rafael Cúneo Libarona, el abogado que representa a Cruz Novillo Astrada, negó este lunes que el joven polista que atropelló y mató a una persona en el barrio porteño de Retiro hubiera bebido alcohol la noche previa al accidente, y explicó por qué no asistió la víctima.

"Hay varias razones por las cuales no frenó. La primera razón, que puede ser o no compartida, pero las razones objetivas existen: su hermano mellizo había sufrido un accidente hace dos años y falleció. Todo esto a él lo conmovió, fue un tsunami para él y siguió la marcha", contó el abogado en declaraciones a la prensa que lo esperaba en la puerta del juzgado.

El dramático episodio ocurrió cerca de las 5:30 de este domingo frente a la Embajada de Francia. Allí, el conductor chocó a un joven, que según las primeras averiguaciones se trataría de una persona en situación de calle.

En ese sentido, Cúneo Libarona también argumentó que pocos días antes Novillo Astrada "había sufrido un robo a 10 cuadras, donde le rompieron toda la camioneta y le sustrajeron. Como él pensó que esta persona venía con alguien, porque no pudo ver, dijo ‘si yo freno me linchan, me matan’. Entonces ¿qué hizo? Siguió la marcha y enseguida llamó al 911".

"Se corta ese llamado al 911. Se corta la comunicación. Llama al padre, y llama a la madre también. Y esos llamados también se cortan. Entonces va directamente a la casa de la madre, que es mucho más cerca, le comenta lo que pasó y la madre le dice ‘vamos ya a la comisaría”. Me llaman a mí y yo soy el que llama a la comisaría. Tres veces", detalló.

En su explicación, el abogado abundó en argumentos para justificar la conducta de su defendido: "Cruz Novillo supuso que este peatón venía con más gente caminando porque se le vino encima, no pudo ver toda la situación. En el video del accidente que circuló se ve que es como si se le tira encima este hombre, lo impacta".

"Pensó que estaba con más gente y dijo ‘si yo freno a salvarlo, hoy me puede pasar cualquier cosa. Todos los días estamos viendo en televisión como Recoleta se ha transformado en una zona muy peligrosa. Ante el temor siguió", agregó.

El abogado también hizo hincapié en que, más allá de la demora en entregarse en la comisaría 1era -con jurisdicción en el lugar donde se produjo el accidente-, y su incidencia en la posibilidad de hacer un test de alcoholemia, su defendido no había bebido esa noche.

"La presencia de alcohol se detecta, y lo sé por varios casos acreditados, se detecta casi a las seis horas. Hicimos todo lo humanamente posible para ir a la comisaría lo más rápido posible. Él no había tomado, no había tomado", explicó el defensor del polista.