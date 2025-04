La insólita teoría que explicaría por qué Viviana Canosa denunció a Lizy Tagliani

Jorge Rial dio una curiosa explicación acerca de los motivos de fondo que tendría Viviana Canosa para denunciar a Lizy Tagliani. Para el conductor, detrás de todo hay una campaña de la ultraderecha internacional que llevarían adelante el exagente de la CIA Tim Ballard junto al activista homofóbico y actor mexicano Eduardo Verástegui.

¿Por qué Viviana Canosa denunció a Lizy Tagliani?

En Argenzuela (Radio 10), Jorge Rial reflexionó acerca de cuáles serían las razones de fondo por las cuales había explotado el escándalo entre Viviana Canosa y Lizy Tagliani, que comenzó con una acusación menor y terminó con una denuncia en los tribunales de Comodoro Py.

"Mientras hacíamos la nota con Viviana Canosa, de golpe se abrió el cielo, no digo que tengo la verdad de todo este escándalo monumental, pero sí una sospecha del por qué algo que empezó como una charla de peluquería, un chimento, terminó en una denuncia gravísima, oscura, de los peores delitos", comenzó diciendo el conductor.

Luego, avanzó con su llamativa hipótesis: "Apareció un personaje que se llama Tim Ballard, que yo ya tenía una referencia de que estaba dando vueltas alrededor de todo esto, que el fin de semana tuvo varias charlas muy extensas con Viviana".

Vale recordar que, en febrero de este año, Tim Ballard estuvo reunido con Javier Milei y viajó a Mar del Plata para reunirse con el intendente Guillermo Montenegro, con quien colaboró en una investigación y desmantelamiento de un grupo de pedófilos.

Y agregó: "Yo había leído la historia de él y también del actor mexicano, Eduardo Verástegui, que lanzó su propio partido político, es un derechista que es amigo de Javier Milei, homofóbico, odia a los trans y quiere ser presidente de México. Hace una campaña parecida a la de Milei, pero más dura todavía".

Rial recordó que, en medio de la nota con Canosa, se habló de Ballard y de cómo lo había conocido. Allí, surgió un dato clave: "Tiene una fundación y yo aprendí que la Fundación es un negocio, se hacen para evadir impuestos o ganar guita".

El conductor habló del interés de comercializar un software que serviría para detener a abusadores de menores de edad: "Cuando yo escuché eso sentí que el diablo metió la cola. Y el diablo es este tipo y la guita de este tipo. Porque este tipo quiere vender un software para descubrir y encontrar pedófilos que no sé cómo funcionará".

Y sumó: "Se lo quisieron vender a Patricia Bullrich, a quien se le puede decir cualquier cosa, pero no que es bolud..., entonces se dio cuenta por dónde venía la cosa y no los atendió, no les dio bola".

Finalmente, Jorge Rial explicó cuál sería el rol en todo esto su colega: "La que pone la jeta es Viviana Canosa, ella es la fronting y la que va a sufrir las consecuencias, porque el yanqui ya se debe haber ido. Cuando habló de la Fundación entendí todo. Creo que la están usando a Canosa, y se lo escribí a ella, ella habló de ingenuidad y creo que puede ser. Me parece que ahí está la cuestión y el nudo de todo este quilombo. No vaya a ser cosa que la estén usando, ahí está la historieta".