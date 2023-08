La Izquierda propondrá reestructurar la pesca

El Frente de Izquierda y de Trabajadores - Unidad (FIT-U) hizo historia en la elección del 30 de julio al lograr por primera vez en su historia una banca en la Legislatura chubutense. Santiago Vasconcelos será el encargado de plantear los ideales de la Izquierda en un recinto que estará signado por radicales, peronistas, pro y libertarios.

El dirigente de 38 años llegó a la provincia para estudiar la carrera de Biología Marina en la sede de Puerto Madryn de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB). Sus primeros años estuvieron marcados por los centros de estudiantes y por viajes recurrentes a Buenos Aires para visitar a su familia. Esto le abrió las puertas para comenzar a militar en el Polo Obrero (PO).

Sabe que no será fácil estar en la Legislatura, pero confía en llevar adelante los reclamos de las luchas populares: el reclamo de los trabajadores estatales, la defensa del agua contra la minería, la lucha de los jubilados y de los desocupados. “Entendemos que estás luchas fueron la verdadera oposición al gobierno de (Mariano) Arcioni y a las políticas de ajuste y de saqueo con lo cual va a mantener la misma impronta que ya venimos teniendo para darle voz por primera vez en la Legislatura provincial”, subrayó Vasconcelos en diálogo con El Patagónico.

Para el dirigente del PO, la asunción de los nuevos diputados provinciales no cambiará el panorama que se observa en Chubut. “Entendemos que las fuerzas políticas que van a integrar la Legislatura tienen muchos puntos en común respecto al programa de fondo que defienden. Salvo el Frente de Izquierda, todos han acordado pagar peso por peso -taka taka como dijera Cristina (Fernández de Kirchner)-, una deuda de la cual no se saben bien quiénes son los acreedores, no se sabe para qué se usó y por lo tanto más que una deuda es una estafa”, denunció.

En este sentido, Vasconcelos señaló que Ignacio Torres seguirá el mismo rol que Arcioni. “Esta Legislatura también va a trabajar en función de ajustar el presupuesto educativo, el presupuesto de salud y negociar la deuda”, aseveró.

EL OJO SOBRE LA PESCA

El buque hundido durante el último temporal de viento generó que los vecinos de Caleta Córdova denunciaran que muchos propietarios abandonan las embarcaciones para obtener un permiso para desarrollar la actividad.

En este marco, Vasconcelos aseguró que hay que reorganizar por completo la actividad pesquera. “Las familias chubutenses, ni siquiera aquellas que vivimos en zonas costeras, no consumen pescado debido a su alto costo. Turistas mendocinos nos comentaban que a ellos les sale más barato comprar pescado en su provincia que cuando vienen a visitar Madryn. Eso es un absurdo. La pesca está orientada única y exclusivamente en función de enriquecer las arcas de los distintos grupos capitalistas pesqueros”, destacó.

El dirigente del PO manifestó que las familias chubutenses deberían poder acceder al producto y apuntó contra el impacto ambiental del dragado del puerto de Madryn.

“Nosotros planteamos la estatización de la pesca, la necesidad de un cupo de pesca tanto de todos los productos para poder abastecer el mercado y la posibilidad de que el conjunto de los pescadores artesanales pueda vender sus productos”, aseveró.