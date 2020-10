La jueza Suárez cuestionó los videos promocionales de Massoni

La jueza penal Mariel Suárez consideró que no es necesaria la promoción y videos de los allanamientos que elabora el Ministerio de Seguridad que encabeza Federico Massoni.

"No hay que hacer publicidad de la función pública", sostuvo la jueza. "Uno es funcionario y está obligado a hacer lo que hace. No puedo salir a hacer publicidad de los juicios en los que participo, de las condenas que dicto, de las absoluciones que dispongo. No puedo hacer publicidad de mi actividad, es mi obligación; me pagan para eso, es mi trabajo y lo tengo que hacer lo mejor posible", dijo en declaraciones a Gen Radio.

Suárez considera que "publicitar la actividad que uno hace está de la mano de promocionarse. Creo que no es necesario; creo que los videos no son necesarios y creo que se ha expuesto mucho a una niña menor de edad cuando nosotros tenemos que proteger ese tipo de cosas; los niños no son responsables de nada. Hay que proteger a los niños, no exponerlos. De hecho cuando hay menores víctimas, menores inimputables, menores imputables, nosotros tenemos que proteger la imagen y la identidad", explicó la jueza que incluyó en las órdenes de allanamiento que dictó el lunes en Comodoro una frase prohibiendo la participación de personas ajenas a las autoridades de fiscalía y policiales.

"En la orden de allanamiento no puse específicamente el ministro (Federico Massoni). Lo que puse lo hice en general, aunque todo el mundo lo entendió como que iba dirigido al ministro de Seguridad. Lo puse porque me dio miedo la conducta que estaban desplegando y me daba miedo que no se cumplieran mis órdenes verbales. Yo dije que nadie que no estuviera autorizado pudiera ingresar. Y como he visto que otros colegas han dado órdenes verbales y no ha pasado nada, tomé la decisión de escribirlo en la orden de allanamiento. Una triste leyenda que no tiene necesidad de estar porque si cada uno cumple su función, esto no hay por qué aclararlo y sin embargo lo tuve que aclarar", explicó Suárez.

En cuanto al video promocional que se difundió después de los allanamientos y que fue retirado de las redes sociales al advertirse la aparición de una niña aterrorizada ante la violenta irrupción en su hogar de los efectivos policiales, la jueza Suárez entendió que no era un trabajo periodístico sino un video promocional que "no es necesario hacer".