La Junta Electoral rechazó reimprimir las boletas

La papeleta de LLA en la provincia de Buenos Aires llevará las imágenes y el nombre de José Luis Espert, el economista que renunció a la candidatura, pese a que la exvedette Karen Reichardt y Diego Santilli serán los primeros dos postulantes libertarios.

La Junta Electoral Nacional con asiento en La Plata resolvió este jueves rechazar el pedido de La Libertad Avanza para reimprimir las boletas únicas de papel de la provincia de Buenos Aires, tras la renuncia de José Luis Espert a su candidatura, al considerar que resulta "material, temporal y jurídicamente inviable".

De esta forma, se mantiene vigente el modelo oficializado que lleva al tope de la lista a Espert junto a Karen Reichardt -nombre artístico de Karina Celia Vázquez-, ambos con fotografía, en línea con el fallo dictado ayer por el juez federal con competencia electoral Alejo Ramos Padilla.

En el fallo, la Junta planteó que "el pedido contradice los principios de legalidad, igualdad, razonabilidad y seguridad jurídica que rigen los procesos electorales” ya que “las etapas de oficialización de candidaturas y aprobación de boletas son secuenciales y preclusivas, por lo que no pueden reabrirse una vez concluidas”.

Además, aclaró: “los plazos electorales son perentorios y de orden público, y no dependen de la voluntad de las partes”; en tanto que “la renuncia de un candidato no constituye un supuesto de fuerza mayor que habilite la modificación del modelo ya aprobado”.

El miércoles, el magistrado rechazó el pedido para que Diego Santilli remplace a Espert, y dispuso el corrimiento natural de la nómina, por lo que la exvedette quedó al tope de la boleta libertaria en las elecciones del 26 de octubre.

La decisión se tomó tras una extensa audiencia celebrada ayer en los tribunales federales de La Plata, donde se escucharon los argumentos del Gobierno, de las fuerzas políticas que competirán en las elecciones del 26 de octubre y de la propia Justicia Electoral.

El encuentro, encabezado por Ramos Padilla, contó con la participación del ministro del Interior, Lisandro Catalán; la presidenta de la Suprema Corte bonaerense, Hilda Kogan; y el camarista federal Eduardo Di Lorenzo.