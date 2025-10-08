La Justicia decidió que Karen Reichardt encabece la boleta en Buenos Aires

El juez federal con competencia electoral en la provincia de Buenos Aires, Alejo Ramos Padilla, desestimó la propuesta de La Libertad Avanza para que Diego Santilli reemplace a José Luis Espert como primer candidato a diputado. El magistrado consideró inconstitucional la aplicación del artículo 7 del decreto 171/19 para modificar el orden de la lista tras la renuncia de Espert.

Si bien el magistrado aceptó la renuncia del legislador —quien se encuentra vinculado al escándalo del empresario Fred Machado—, consideró inválido el corrimiento de nombres propuesto por el oficialismo. En consecuencia, Karina Vázquez —conocida popularmente como Karen Reichardt— encabezará la lista de la alianza entre LLA y Propuesta Republicana (PRO), mientras que Santilli ocupará el segundo lugar y Gladys Humenuk irá tercera.

Ramos Padilla argumentó que la aplicación del artículo 7 del decreto 171/19, que pretendía utilizar el Gobierno para redefinir el orden de la lista tras la renuncia de Espert, resulta inconstitucional.

El fallo no incluye una resolución sobre la eventual reimpresión de boletas, un aspecto clave en medio de la campaña electoral. Por ello, el juez convocó a los apoderados partidarios a una reunión para definir cómo se instrumentará el cambio.

En el Gobierno descuentan que también habrá un rechazo a su planteo en este punto. De confirmarse, los electores bonaerenses encontrarán en el cuarto oscuro la boleta única papel ya impresa, con la imagen de Espert como primer candidato, pese a su renuncia.