Para la fiscalía electoral, Karen Reichardt debe encabezar la boleta

La fiscal federal Laura Roteta recomendó que quien estaba como segunda de la lista libertaria finalmente sea la cabeza de cara a las elecciones del 26 de octubre y no Diego Santilli.

La fiscal federal con competencia electoral en la provincia de Buenos Aires, Laura Roteta, dictaminó este martes que finalmente quien deberá encabezar la lista de La Libertad Avanza para las elecciones legislativas sea Karen Reichardt (nombre artístico de Karina Celia Vázquez) y no Diego Santilli, como había pedido del Gobierno, tras la renuncia de José Luis Espert.

Justamente, resta la definición del juez federal con competencia electoral de Buenos Aires, Alejo Ramos Padilla, para terminar de confirmar que la ex Brigada Cola sea la primera en la nómina electoral para los comicios del próximo 26 de octubre y no pueda ser “El Colo”.

De acuerdo a la presentación que realizó Roteta, “hacer lugar a la petición de la alianza arrojaría un resultado que, contrariamente a cuanto se erige como deber de esta representación, conllevaría al aumento de la brecha de género en el ámbito parlamentario, en detrimento del espíritu constitucional y contradictorio con el espíritu de la ley 27.412 pues acceder a la petición en los términos en que se solicitó, agrandaría la brecha que la ley de paridad de género pretendió achicar”.

“No corresponde hacer lugar a lo peticionado por la alianza y, en cambio, se efectúe un corrimiento ascendente de todos/as los/as candidatos/as a diputados/as nacionales en el orden originalmente presentado, con sus respectivas alternancias, a partir de la candidata Karina Celia Vázquez (orden n° 2), titular del DNI 20.831.412 que, de compartirse el análisis aquí efectuado, deberá quedar en primer lugar", completó la resolución que lleva la firma de la fiscal Roteta.

En ese sentido, tras la salida de Espert, los apoderados del partido realizaron la presentación formal para bajar la candidatura del economista e impulsar que Santilli sea el número uno. También habían solicitado la reimpresión de las Boletas Únicas de Papel que se utilizarán por primera vez en esta contienda electoral.