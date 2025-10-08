Cañadón Seco: boletas separadas para diputados y jefatura comunal

Cañadón Seco será la única localidad de Santa Cruz donde el domingo 26 de octubre habrá dos ofertas electorales: candidaturas a la diputación nacional y a la jefatura comunal.

Las postulaciones irán en Boletas Únicas de Papel (BUP) para cada segmento, existiendo ocho fórmulas para cubrir los tres bancas que se renovarán por esta provincia en la Cámara Baja del Congreso y dos candidaturas a la presidencia de la comisión de fomento.

En ese último caso el mandato es por dos años (hasta el 10 de diciembre de 2027) ya que debe completarse el último periodo de gestión que iniciara Jorge Soloaga y falleciera el pasado mes de mayo.

Curiosamente, en esta localidad hay poco más de mil empadronados habilitados para el nuevo acto comicial, lo que infiere que bien tendría que tener el rango de municipio.

Sin embargo, el resultado del último censo nacional (en 2022) estableció que allí residían 960 habitantes, incluyendo a menores de edad.

Lo que sucede es que, según comentaron varios vecinos, muchas personas fijaron domicilios en Cañadón, principalmente por conveniencia laboral, pero residen en otras localidades y también se dan casos de gente que vivió allí pero nunca hizo el cambio de domicilio.

VISITA DE AUTORIDADES DE LA JUSTICIA ELECTORAL

Todas las dudas sobre la nueva modalidad de votación fueron despejadas en una charla didáctica ofrecida el martes por la tarde en el auditorio cultural de la comisión de fomento (foto) por parte de dos de los principales integrantes de la Justicia Electoral de Santa Cruz que arribaron desde Río Gallegos.

Se trata del juez Claudio Marcelo Vázquez y de la secretaria María Monserrat Campos, quienes el lunes cumplieron similar tarea en Caleta Olivia y este miércoles estarán en Las Heras, disertando ante autoridades de mesa y vecinos en general.

ELECCIONES2

Para el caso de Cañadón Seco precisaron que en cada mesa habrá dos urnas, una para depositar las BUP referidas a candidaturas a diputados/as y otra para las postulaciones a la presidencia comunal, las que al doblarse se convierten en sobres identificados con distintos colores.

Mostraron los receptáculos de cartón que reemplazarán a los tradicionales cuartos oscuros y las urnas de igual material que, en ambos casos, se ubicarán dentro de las aulas de escuelas u otros sitios de votación, donde también estarán las autoridades de mesa, es decir que se deja de lado la vieja costumbre de utilizar pasillos.

Explicaron además que estará prohibido para los electores, tomar fotografías del momento en que emiten su voto, a fin de evitar -entre otros motivos- que las imágenes puedan ser transferidas a algún espacio político partidario.

Las autoridades de la Justicia Electoral también propiciaron simulacros de votación entre los presentes con réplicas de las BUP, en las que debe marcarse preferencias de candidaturas en un espacio asignado, para lo cual se utilizarán bolígrafos de tinta indeleble proporcionados por las autoridades de mesa.

Asimismo, respondieron a múltiples consultas, entre ellas la posibilidad de que el elector pueda solicitar una nueva boleta por haber marcado en un sitio equivocado o haber dañado la que se le entregara inicialmente, en ambos casos de manera involuntaria.