La Justicia federal hizo lugar al pedido de traslado de Jones Huala a Esquel

Ahora la Fiscalía tiene un plazo de tres días para apelar el fallo. De no hacerlo, queda firme y el traslado sería inminente.

El Juzgado Federal ordenó en las últimas horas el traslado del lonko mapuche Facundo Jones Huala desde la U6 de Rawson hacia la Unidad Penal 14 de Esquel.

La resolución fue confirmada a EQSnotas.com por Gustavo Franquet, abogado integrante de la Gremial de Abogados y Abogadas de la República Argentina, entidad que ejerce su defensa técnica. Ahora la Fiscalía tiene un plazo de tres días para apelar o no el pedido. En caso de que lo haga la medida será revisada en la Cámara de Apelaciones de General Roca. De no ser así, queda firme y podría ser inminente el traslado.

De todas maneras, también el Servicio Penitenciario Federal deberá informar sobre la disponibilidad de cupo en la Unidad 14 de Esquel, tema que observan especialmente los abogados de la defensa.

La orden de traslado se conoce luego de 39 días de huelga de hambre por parte del referente mapuche, una medida de fuerza que se había agudizado drásticamente en los últimos días tras el anuncio de iniciar una huelga seca (interrupción de la ingesta de líquidos). Desde su entorno y su defensa celebraron la decisión judicial, catalogándola como “una pequeña victoria” en medio del conflicto.

La situación de Jones Huala se había complejizado tras una reciente audiencia virtual. En dicha instancia, el juez federal Gustavo Zapata, de Bariloche, había hecho lugar al pedido del Ministerio Público Fiscal para extender la prisión preventiva del imputado por un plazo de 90 días (tres meses), sumado a un planteo para agravar los cargos en su contra, argumentando que los hechos investigados habrían comenzado antes de lo previsto y que su liberación podría entorpecer la pesquisa.

En esa misma audiencia, el magistrado había rechazado inicialmente el pedido de traslado a Esquel y el beneficio de la prisión domiciliaria, avalando la postura del Servicio Penitenciario Federal (SPF) y del Ministerio de Seguridad de la Nación.

Esta negativa, sumada a denuncias de la defensa sobre requisas violentas y destrucción de pertenencias de valor espiritual dentro del penal de máxima seguridad de Rawson, fue lo que motivó el endurecimiento de la protesta de Jones Huala.

El pedido de alojamiento en la Unidad 14 de Esquel era un reclamo histórico de la defensa y del propio Jones Huala, fundamentado en el arraigo y la cercanía geográfica con las comunidades mapuches de la región cordillerana.

Si bien el traslado ya había recibido un aval judicial inicial en el año 2025, la falta de cupos informada por el Servicio Penitenciario Federal y los lineamientos del Ministerio de Seguridad nacional habían frenado la flexibilización de sus condiciones de detención.