La Justicia Federal obliga a PAMI a volver a entregar medicamentos gratis

El Juzgado Federal N° 2 de la provincia de Mendoza, finalmente, se hizo cargo de intervenir en la problemática de los jubilados y, a diferencia del Congreso Nacional donde no hay quórum, ordenó al PAMI asumir el costo de medicamentos que dejaron de tener esa cobertura al 100% el año pasado.

La medida cautelar alcanza a todos los jubilados de Córdoba, al menos hasta que el amparo presentado por abogados y representantes de diferentes organizaciones se resuelva de manera definitiva.

El trámite puede durar un mes, o un año o dos, pero en tanto, el juez federal actuante ordenará el cumplimiento.

Después de más de dos meses de demora pese a que era una acción urgente, el Juzgado Federal N° 1 de Córdoba le remitió al Nro 2, que funciona en Mendoza, la decisión de que PAMI restituya un programa que proveía de un listado de medicamentos esenciales a jubilados dado de baja el año pasado, por lo cual la asociación de abogados cordobeses había presentado el recurso de amparo colectivo.

El perjuicio del recorte aplicado a esa población vulnerable fue detallado por el presidente del Colegio de Farmacéuticos, Germán Daniele, quien informó que el retroceso en las unidades vendidas alcanza entre un 18% y un 24% a excepción de aquellos que tienen una cobertura del 100% en el marco del convenio con la obra social de los jubilados.

“Hemos tenido conocimiento de personas que directamente no compran más la medicación, o restringen las tomas diarias o cortan las pastillas para que les dure más, porque a la falta de provisión de los remedios, se suma el insuficiente haber jubilatorio que no les alcanza para llegar a fin de mes”, dijo la abogada Mabel Edith Sessa.

Las modificaciones implementadas en diciembre de 2024, cuando muchos medicamentos perdieron parte de la cobertura que hasta entonces ofrecía el PAMI, determinaron que "hoy el jubilado esté llevando solamente los medicamentos con cobertura al 100%. Aquellos que antes estaban cubiertos y ahora deben abonarse, no los están comprando", señaló Daniele en diálogo con El Lagarto Show.

Entre los medicamentos que dejaron de consumir los adultos mayores se encuentran protectores gástricos, suplementos dietarios y vitamínicos, analgésicos y antiinflamatorios.

Tabiques burocráticos

La resolución 2431/24 de agosto de 2024 –por la que las asociaciones de jubilados iniciaron una acción judicial colectiva– establecía nuevos requisitos para acceder al beneficio de la cobertura del 100%.

Entre ellos, tener ingresos netos menores a 1,5 haberes previsionales mínimos, no ser propietario de más de un inmueble y no poseer un vehículo de menos de quince años de antigüedad. Quienes no cumplieran estos requisitos debían solicitarlo por vía de excepción.

La limitación obedecía a excluir del ya de por sí engorroso trámite del beneficio a los jubilados y pensionados que cobraran por encima de la mínima o tuvieran patrimonio excedente al básico, sin considerar que el costo de los medicamentos cada vez ocupa más espacio en la canasta que calcula la Defensoría de la Tercera Edad.

El reclamo judicial señala que se vulnera un derecho constitucional que es el derecho a la salud, y el acceso integral a la salud que está protegido por los tratados internacionales a los que Argentina adhiere, justificaron.

Multas diarias personales en Mendoza

Para mostrar que la intimación va en serio, el Juzgado Federal N° 2 de Mendoza ordenó aplicar multas diarias personales al director nacional del PAMI, Esteban Leguízamo, ante lo que considera un "continuo e injustificado incumplimiento" de una cautelar por el acceso a medicamentos gratuitos para jubilados.

El juez federal, Pablo Quirós, había dictado una medida cautelar el 26 de diciembre de 2024, ordenando al PAMI suspender estas nuevas resoluciones y retrotraer la situación a las condiciones anteriores en la provincia de Mendoza.

La Sala B de la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza falló a favor del Juzgado Federal N°2 de la provincia, al reconocerle la competencia en la causa por la entrega de medicamentos del PAMI.

El expediente estaba en disputa con el Juzgado Civil y Comercial Federal N°5 de la Ciudad de Buenos Aires, pero la cautelar terminó siendo confirmada por la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza el 9 de mayo, que rechazó una apelación del PAMI y validó la protección a los jubilados mendocinos.

Durante el proceso, la medida cautelar había sido extendida por el juzgado de Mendoza a la provincia de Tucumán.

