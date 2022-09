La Legislatura provincial sancionó el 21 de agosto de 2021 la emergencia hídrica lo que permitiría al Gobierno provincial manejar 500 millones de pesos para paliar la crisis hídrica en la región. Sin embargo, la administración de Mariano Arcioni no realizó ninguna acción para evitar el sufrimiento de los cortes de agua durante el verano. La medida se venció y no fue renovada lo que generó nuevas críticas en el Concejo Deliberante.

“La ley de emergencia hídrica pasó sin pena ni gloria y no fue prorrogada por Provincia. Debe ser porque están solucionados todos los problemas de agua que tenemos como la repotenciación del acueducto, la obra del Azud del Fontona y los cortes de agua”, cuestionó la edil Graciela Saffirio, de Juntos por el Cambio.

“Esta emergencia establecía que 500 millones de pesos se distribuirían entre el IPA (Instituto Provincial del Agua) y el Ministerio de Infraestructura para realizar todas las obras necesarias, pero todavía no sabemos nada de lo que se hizo. Esto motivó a que el concejal (Tomás) Buffa presentara un recurso de amparo que no ha tenido resolución. Realmente necesitamos que estas obras se lleven a cabo más allá de la emergencia hídrica porque el problema no está solucionado. Empeora cada vez más”, advirtió.

En este sentido, Saffirio rescató que en los últimos meses nevara y lloviera para generar un alivio en la región, pero remarcó que eso no alcanza. “Las obras se tienen que hacer y que, según el Gobierno provincial, se han licitado y están en proceso, pero no sabemos nada al respecto. Tengo cuarenta años, nací en Comodoro y, desde entonces, escucho sobre el Azud del Fontana y todavía no se hacen. Necesitamos acciones urgentes”, afirmó.

Por su parte, Digna Hernando cuestionó la irresponsabilidad del IPA sobre la falta de acciones. “Nos debe poner en alerta a lo que está sucediendo por la falta de responsabilidad de Provincia y, principalmente del IPA, que es el responsable de desarrollar y de cumplir el manejo del recurso hídrico. Hace mucho tiempo que existe el instituto y no cumple con esa función”, criticó.

“No tienen listo los pliegos del Azud, que vienen prometiendo desde hace varios años. No cumplen con las obras comprometidas en el plazo establecido. Ahora, contratan una consultora precisamente para que hagan la tarea que ellos deberían hacer y por la cual tienen personal e infraestructura. Contratan el desarrollo de un plan de gestión integrada de los recursos hídricos de la Cuenca del Río Senguer. Una vez más los funcionarios le faltan el respeto a esta ciudad y a toda la provincia porque la injerencia es de todas las cuencas”, cuestionó.

“Es muy preocupante porque estamos llegando al verano y donde cada vez hay menos aportes de agua al lago Musters. Se elevan las temperaturas y se evapora el caudal de agua. Venimos de años con menos disponibilidad de agua en una ciudad donde además crece y tiene cada vez más urbanizaciones, más población y requiere un aumento de disponibilidad de agua”, subrayó Hernando.