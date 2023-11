La Liga de Fútbol tendrá su predio

La Liga de Fútbol de Comodoro Rivadavia tendrá su predio propio, tras recibir la adjudicación del terreno a través del municipio. “Recibimos la resolución de parte del Estado municipal con la entrega de un terreno para la construcción de un predio deportivo que será ‘La casa del fútbol de Comodoro’. Celebramos junto a los clubes que nos integran poder seguir creciendo, fortaleciendo los lazos que nos unen”, publicó la prensa de la Liga en sus redes.

Con la presencia del intendente Juan Pablo Luque, el presidente de Comodoro Deportes Hernán Martínez y el titular de la Liga, Ariel Bordeira, y demás dirigentes se realizó el anuncio en la sede de Hipólito Yrigoyen 719.

Bordeira se dirigió al intendente con palabras de agradecimiento. “En la pandemia no era lo más importante el deporte y no nos soltaste la mano. Empezamos este nuevo desafío con Fernando (Mateeff) y con Carlos (Augustaci) y me trajiste a la selección argentina y a la chilena (Sub 17, en 2022). Así arrancamos. Teníamos que estar a la altura, y gracias al acompañamiento de Hernán (Martínez), del municipio, pudimos estar a la altura”, rescató.

“Realmente, te agradezco, porque con tu gente hiciste revivir a más de un club acá. Muchísimas gracias, y ojalá que los clubes puedan seguir creciendo. Confiamos en que esto va a ser una continuidad”, enfatizó.

A su turno, Luque reconoció: “te moviliza saber que logramos muchas cosas que antes parecían totalmente lejanas, que hayamos inaugurado diez canchas de césped sintético, tener tres canchas más en este momento en ejecución, para poder lograr que tengamos los predios como merecemos”.

“Hemos logrado que instituciones centenarias, que durante muchísimo tiempo no tuvieron más que un pedazo de tierra, pero que ese pedazo de tierra era todo, hoy puedan disfrutar que cada vez se llena de más vida, se llena de más chicos haciendo actividad deportiva”, remarcó.

Hernán Martínez, presidente de Comodoro Deportes, les habló a los dirigentes y aseveró: “el Estado está presente desde hace un tiempo y empezó a fortalecer el lazo entre ustedes. Este es un hecho histórico. El fútbol de Comodoro Rivadavia tiene su predio, va a tener su espacio, y lo más importante es que cada uno de ustedes va a tener que dejar un poquito de lo suyo para que todos tengan la casa del fútbol, la casa donde la institución que venga, sepa que ahí se respira fútbol”.

Julio Naduán, presidente de Talleres Juniors, también manifestó su gratificación. “Todas las instituciones tenemos solamente palabras de agradecimiento para con esta gestión, porque a todos, de una u otra manera, nos ha ayudado, nos ha fortalecido. Y en lo que a nosotros concierne, lo podemos ver a diario en nuestras instalaciones. En momentos donde otros estaban ausentes, el municipio se puso firme con la política deportiva y comenzamos a avanzar”, aseguró.