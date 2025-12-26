Obras-Platense, La Unión-San Martín e Instituto-Atenas son las propuestas, tras el mini receso por la Navidad.

La Liga no se detiene: tres partidos para este viernes

Tras el breve receso por la Navidad, este viernes se jugarán tres partidos de la fase regular de la Liga Nacional de Básquet.

Obras recibirá desde las 20:05 en el estadio El Templo del Rock a Platense, en encuentro que será arbitrado por Fabricio Vito, Raúl Sánchez y Emanuel Sánchez, e irá televisado por la señal de DSports.

El “Rockero” viene de superar a Oberá Tenis Club (78-66) como visitante el domingo. Juan Ignacio Brussino (16) y Ty Sabin (14) fueron los goleadores. Así, se mantuvo con récord equilibrado cuando jugó fuera de casa (4-4) en lo que va del torneo.

Con esta victoria mejoró su marca a 9-5, continuando en la pelea de la parte alta de la tabla (3er puesto). En casa tiene balance de 5-1.

Por su parte, el “Calamar” cayó por duplicado en su gira por Santiago del Estero, ante Olímpico (94-88) y Quimsa (91-74). El domingo frente a La Fusión Derrick Woods fue el máximo anotador con 16 unidades.

Tras este revés acumula siete ganados y ocho perdidos y se ubica en la decimo tercera posición.

Por su parte, La Unión se las verá en el Polideportivo Cincuentenario de Formosa ante San Martín de Corrientes. El juego arrancará a las 21:30, será arbitrado por Pablo Estévez, Danilo Molina y Sebastián Vasallo, y televisará Básquet Pass.

En su última presentación, La Unión superó a Obras por 88 a 77, en el estadio Cincuentenario de Formosa, logrando de esta manera su sexta victoria en fila y de local. Graterol fue la figura con 23 puntos, pero además hubo 12 de Machuca y Spano y 10 de Beavers y Elsener.

Con este resultado, La U quedó con un récord de once encuentros ganados y cinco perdidos en la Liga Nacional 2025-26. Se ubica en el puesto 2.

San Martín, por su parte, viene de un gran triunfo ante Platense, en el Fortín Rojinegro, por 85 a 63. La figura destacada del encuentro fue Salvador Giletto con 19 puntos.

Hasta el momento, los correntinos jugaron 12 partidos, de los cuales ganaron 7 y perdieron 5. Se ubican en el puesto 8°.

Mientras tanto, el viernes se cerrará con el partido entre Instituto y Atenas. El duelo cordobés se jugará en el estadio Angel Sandrín, con el arbitraje de Alejandro Chiti, Alberto Ponzo y Nicolás D’Anna, y será televisado desde las 22:10 por TyC Sports.

La “Gloria” buscará recuperarse luego de su derrota frente a Racing de Chivilcoy el domingo pasado, en su casa, por 87 a 78. Las últimas novedades del equipo glorioso pasaron por el cambio de entrenador, Sebastián González, un ex Atenas, quien reemplazó a Diego Vadell.

Con respecto al plantel, su capitán es Leandro Vildoza y el otro base Gastón Whelan. Como escoltas están Nicolás Copello y el extranjero Ahmed Hill. Los otros externos son Keylan Boone, no jugó el último encuentro por lesión, Tomás Monacchi y Fausto Moussa. Mientras que en la zona pintada están Vicente Garello, quien tampoco jugó los dos últimos partidos y habrá que ver cómo llega, Jerson Caicedo y Javier Saiz.

Tras el triunfo de hace una semana frente a Racing de Chivilcoy con el que cortó la racha negativa de derrotas (9), Atenas llega al clásico cordobés con otro ánimo.

Para dicho encuentro, el entrenador José Luis Pisani tendrá un par de soldados más, ya que será el debut del norteamericano Danjel Purifoy, que viene de jugar en Olimpia de Paraguay. Además, Santiago Ferreyra podría equiparse y estar disponible luego de tres partidos ausente por un desgarro. Quien continúa descartado es el capitán Lucas Arn.