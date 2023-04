La Liga Patagónica Amateur Formativa de Kick Boxing ya es una realidad

En la sede del Gym Fight Club, se realizó la conferencia de prensa para lanzar oficialmente a la Liga Patagónica Amateur Formativa de Kick Boxing, que tendrá lugar este sábado en el gimnasio municipal Nº1. Allí, desde las 14, habrá acción con kicklight, peleas amateur, semipro y K1 amateur.

Encabezaron la presentación, el viceintendente Othar Macharashvili; el presidente de Comodoro Deportes, Hernán Martínez; Darío Achaval (Gym Fight Club y director patagónico de la K-Box Latino); y el promotor Leo Moreno (CFC Producciones).

Moreno abrió la conferencia afirmando que “estamos muy contentos de comenzar la primera fecha de la Liga Patagónica, es un orgullo que ya estamos en la décima fecha. Estamos en la antesala de la fiesta del Kick Boxing Amateur, algo que veníamos pensando hace muchos años y que hoy podemos mantenerla y es un trabajo que lleva mucho esfuerzo detrás, no solamente de los que lo organizamos sino de las escuelas que vienen a ser parte, porque se acercan de toda la Patagonia”.

“Estamos trabajando para en un futuro sumar a la Patagonia chilena, que es un trabajo que viene haciendo Darío (Achaval) ya hace un tiempito y la verdad que le va a dar un marco aún más importante a nuestra Liga. Quiero agradecer a Hernán (Martínez), a Othar Macharashvili), a Martín (Gurisich), que siempre están predispuestos a escucharnos, y a todo su equipo. También agradezco a mi equipo porque trabajamos mucho para llevar a cabo casi doce horas que vamos a estar con más de 60 combates”, agregó.

Asimismo, Achaval resaltó la predisposición del equipo del Ente Comodoro Deportes y dijo que “es un orgullo enorme poder contar con esta Liga Patagónica, es la primera fecha en este año y los chicos la pedían, esto es nada más y nada menos que el resultado de hacer bien las cosas. Así que tenemos un año que arrancó muy bien en lo deportivo, muy positivo, y seguramente va a seguir así”.

Y destacó que “la Liga Patagónica es un trabajo que se inició en equipo, junto a Hernán (Martínez) y Othar (Macharashvili), planificamos esto y hoy ya es reconocida a nivel mundial por WKN, es un producto oficial de WKN, tiene el aval oficial de esta organización tan grande. Así que para nosotros es buenísimo y nos compromete a seguir trabajando”.

Por su parte, Hernán Martínez remarcó que “creo que todos los años nos sentamos acá tres o cuatro veces, inauguramos y damos comienzo a esto, y eso me pone muy contento. Felicito a Leo (Moreno) como un promotor, que es una pata muy importante dentro de lo que es la actividad deportiva, porque si no todo caería en quien hoy tiene que llevar adelante un gimnasio o el Estado. Y por suerte tenemos gente que toma el compromiso de hacer que el deporte siga creciendo”.

Y elogió a Darío Achaval: “Estoy orgulloso por el trabajo que hace, cómo ha demostrado que se puede hacer las cosas bien, cómo ha demostrado que se puede trabajar desde lo formativo y llegar a lo competitivo”.

Además, resaltó la importancia de contar con grandes referentes del Kick Boxing, “que son los que tienen que marcar el lugar a estos chiquitos que hoy tenemos acá. El kick boxing ha desarrollado una dinámica en donde nosotros lo único que tenemos que hacer es aportar el acompañamiento. Estamos en un proceso donde necesitamos que todo el kick boxing trabaje junto, que entienda que hay que defender una política deportiva que se está llevando adelante”.

Othar Macharashvili concluyó la presentación dándole “las gracias a todos ustedes por generar este gran equipo que viene sosteniendo esta organización. Realmente me enorgullezco de ser parte y de que me hagan parte de esto. Cuando lo plantearon hace unos años atrás era un sueño y se pusieron a trabajar por ese sueño y no éramos tantos, y hoy ver a la escuela de Caleta Olivia y todas las escuelas trabajar y tirar por un mismo fin, para consolidar este deporte y esta organización”.