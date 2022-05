La lista Violeta propone un SOEM de puertas abiertas

El jueves 5 de mayo serán las elecciones para renovar las autoridades del Sindicato de Obreros y Empleados Municipales (SOEM) en Comodoro Rivadavia. El Centro de Información Pública (CIP) abrirá sus puertas de 8 a 18 para recibir a los 1.181 afiliados que elegirán entre tres listas a la nueva cúpula gremial.

Una de ellas es la lista Violeta conformada por trabajadores municipales que decidieron armar su agrupación en pos de la falta de acciones de la actual conducción de David González.

En diálogo con El Patagónico, Fabiana Montenegro, candidata a secretaria general, explicó que los empleados estatales están cansados de no tener respuestas a sus pedidos. “La actual conducción está hace más de 12 años en el gremio y, desde entonces, no contamos con ningún beneficio. No tenemos respuestas y hay un abandono tremendo hacia el trabajador”, aseveró.

Montenegro puso de ejemplo que, en el último año, han tenido una sola paritaria con un aumento del 16% en marzo y que se espera un 12% en junio. “Es totalmente insuficiente para la realidad que estamos viviendo en el país y para todo lo que cuesta vivir en Comodoro”, subrayó.

La candidata de la lista Violeta destacó que el hartazgo de los trabajadores con la falta de acciones se vio reflejada en la asamblea de fin de año en el Gimnasio Municipal 1. “Ahí se expresó claramente el descontento de los compañeros por la falta de acciones del gremio. Los trabajadores lograron un bono de 50 mil pesos ante la desidia de la actual conducción. Los empleados municipales se merecen mucho más que un bono de fin de año”, afirmó.

MEDIDAS DE IMPACTO

Montenegro manifestó que la primera medida que tienen planeado implementar es la afiliación masiva de los trabajadores para comenzar a tener un sindicato abierto. “Hay muchos compañeros que llevan tres o cuatro años que no los han dejado afiliar. La actual conducción dijo que no los dejaban afiliar porque estaban judicializados, después dijeron que la pandemia no lo permitía y otra excusa fue que no se puede afiliar cuando hay un proceso electoral. Sabemos que los afiliados deben esperar más de 6 meses para poder votar, pero los trabajadores no se despertaron ayer queriéndose afiliar. Esto viene de años”, denunció.

Otra de las medidas que implementaría la lista Violeta es llamar a los delegados y una recompensación salarial. “Necesitamos tener delegados porque son un vínculo central para el sector del trabajo y el gremio. También es urgente una recomposición salarial: desde hace años que estamos debajo del 36% de aumento y la idea es que nosotros nos presentemos en paritaria. No tenemos ninguna bandera política, sino que la única bandera que tenemos es la de los empleados municipales que deben pelear por un buen salario”, aseguró Montenegro.

El acceso a la vivienda, asambleas abiertas, presentación de balances, convenios, y más beneficios para todos los trabajadores también forman parte de la lista Violeta.

La constitución de un fondo solidario es otra de las acciones que encara la agrupación. “Queremos ayudar al empleado municipal para que no se siga endeudando. El gremio debe acompañar a los empleados, no endeudarnos más de lo que están. El sindicato debe brindar respuestas habitacionales o ayudar a quienes han perdido su vivienda. Actualmente, el gremio lo único que hace es prestar dinero y endeudar más al compañero. Eso es lo que no queremos”, subrayó.

En este sentido, Montenegro afirmó que la incorporación de los becados y talleristas será vital en su estructura de gestión. “La idea es trabajar fuertemente con los talleristas y becados porque la actual conducción parece que se olvidaron de la gente que está trabajando en relación de dependencia con la Municipalidad. Nosotros tenemos un estatuto gremial donde el artículo 1 dice que debemos amparar a toda persona que trabaje en relación de dependencia en la Municipalidad, pero hoy van a golpear la puerta del gremio y les dicen que no son amparados porque no son planta permanente”, cuestionó.

“Queremos trabajar ampliamente con ellos. Queremos que los becados puedan cobrar con un recibo de sueldo y que puedan cobrar de acuerdo a las horas que trabajan. No puede ser que trabajen más de 35 horas, cobren lo mismo y el gremio no haga nada. Somos la única lista que tiene un plan para integrar a los becados, talleristas, transitoria y permanente. Nadie va a quedar afuera del gremio”, aseguró.

El cierre de campaña de la lista Violeta será este lunes, a las 19, en el salón dorado de la Sociedad Rural donde se invitó a todos los trabajadores municipales. “Sean becados, talleristas, transitoria o permanente son todos bienvenidos para empezar un camino de cambios en el SOEM”, sostuvo Montenegro.