La lluvia acentuó los problemas en la Escuela de Arte

A la falta de calefacción que obliga a rotar turnos, donde muchos chicos no tienen clases por el frío, se sumaron esta semana las goteras en la Escuela de Arte, donde funcionan un establecimiento secundario y un profesorado.

La secretaria de la Escuela 746 denunció la existencia de goteras en la institución, junto a una serie de aspectos estructurales que ponen en riesgo el normal dictado de las clases. El tema fue denunciado, incluso con movilizaciones, apenas comenzó el ciclo lectivo. El gobernador Torres estuvo en el establecimiento en su momento, pero aún no llegan las soluciones de fondo.

Susana Acosta, secretaria de la Escuela 746 de Comodoro Rivadavia, indicó que durante las últimas lluvias se debió apelar a numerosos elementos para minimizar el impacto de las roturas en el techo de la Escuela de Arte.

“Tenemos varias goteras en los distintos pisos, los reclamos están hechos ante el sistema de incidencias pero por el momento nos visitaron y nada más. Está todo en Infraestructura, estamos en proceso y esperando respuestas. Hay diversos sectores, en el segundo y tercer nivel. Tenemos aulas donde se filtra la humedad y se arriesga la salud de los alumnos por la existencia de tableros eléctricos”.

Indicó que la escuela retomará un plan de contingencia que podría derivar en la suspensión de clases debido a la falta de calefacción. “Estamos rotando los cursos para que los chicos estén calefaccionados. Han venido dos veces a recorrer la escuela, han tomado fotos y se han interiorizado pero argumentan que el reclamo llega a Infraestructura y ahí se queda”.

“También teníamos roedores; se hizo una limpieza y desinfección por lo que podríamos decir que es un tema solucionado. Lo de las goteras es un problema que viene de hace tiempo. No es algo nuevo, como nuevo equipo directivo empezamos a trabajar el 4 de marzo pero hace años esto viene así. No entendemos por qué no se da solución. Pasan los gobiernos y nosotros seguimos esperando”.

En cuanto al dictado de clases y al esquema de emergencia que debe implementarse, reconoció la existencia de reclamos por parte de las familias de los alumnos. “Cuestionan que están perdiendo días de clases. Al funcionar algunas aulas hay cursos que no tienen clases ni actividades virtuales. Hay falta de conectividad porque no todos tienen los medios para acceder a internet y la Escuela debería garantizar la presencialidad y no podemos hacerlo”, resumió diario Jornada.