La mamá de Gonzalo descree: "a mi hijo no lo mató el menor de 15"

“A mí en Fiscalía me dijeron que el menor de 15 años -sindicado como el autor del asesinato- nunca se movió del domicilio donde vivía, pero después me muestran una cámara en donde sale a vender el celular de mi hijo. No se entiende”, indicó Noelia Alderete.