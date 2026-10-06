La mamá de Yanina Latorre fue acusada de revender entradas

Una supuesta oferta de $700.000 por una entrada a la tribuna Sívori alta puso a Dora Caamaño, madre de Yanina Latorre, en el centro de una polémica. La periodista e influencer Natali Rodríguez difundió capturas de una conversación y la acusó públicamente de revender localidades para la despedida de Lionel Messi con la Selección Argentina. Caamaño respondió y defendió el precio que figuraba en ese intercambio.

Su reacción llegó después de que el video con las capturas comenzara a circular en redes. Desde su cuenta, le contestó a Rodríguez: "Querida esto no es una estafa, mi nieto mayor trabaja para la gente de AFA y cuando hay eventos de esta categoría, el precio lo pone quien tiene las entradas". Su respuesta rechazó que hubiera un engaño y sumó una referencia a un integrante de su familia.

El partido que originó la disputa está previsto para el martes 6 de octubre en el Monumental, donde Messi se despedirá de la Selección. Las entradas oficiales se agotaron y la demanda por asistir abrió espacio a ofrecimientos por fuera de los canales habituales. En ese contexto, el monto que mostró Rodríguez provocó cuestionamientos entre quienes buscaban una localidad.

Según contó Natali Rodríguez, había consultado por las entradas después de ver que Dora Caamaño las anunciaba en Instagram. En las capturas que publicó se veía el presunto ofrecimiento para la Sívori alta y su valor de $700.000. La influencer llevó ese intercambio a un video y señaló a la madre de Yanina Latorre por la venta.

La mención al nieto en el descargo también hizo que la controversia alcanzara a otros miembros de la familia. Caamaño sostuvo que él trabaja para gente de la AFA, pero no precisó quién tenía las localidades ni de qué manera se había fijado ese importe. Su frase sobre el precio dejó expuesto el punto que había motivado la acusación: cuánto se pedía por una entrada difícil de conseguir.

Yanina Latorre quedó vinculada públicamente al episodio por su parentesco con Dora Caamaño. La acusación difundida por Rodríguez, sin embargo, se centró en la presunta oferta atribuida a su madre y en las capturas del intercambio. El nombre de la conductora amplificó la repercusión de un caso que, para quienes buscaban una localidad, empezó con una cifra concreta: $700.000.

Con la despedida de Messi cada vez más cerca, la discusión sigue girando alrededor de esa oferta y de la explicación que dio Dora Caamaño. Las capturas difundidas por Natali Rodríguez exhiben un precio; la respuesta de Caamaño sostiene que quien tiene las entradas lo establece. Entre ambas versiones queda abierta una pregunta sobre el origen de esas localidades que no fue aclarada en los mensajes publicados.