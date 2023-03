La novia oculta del ganador de Gran Hermano

Este lunes, Marcos Ginocchio se consagró como el ganador de Gran Hermano 2022. El Primo logró más del 70% de los votos positivos del público en un mano a mano contra Nacho Castañares Puente quien superó el 29% y en tercer lugar quedó Julieta Poggio.

Marcos logró obtener el mayor porcentaje positivo de todo el reality e incluso del negativo sacando solo el 0,72% en una de las nominaciones quedando fuera de placa en primer lugar. Es que el salteño se ganó el cariño de todo el país gracias a su personalidad y mostrándose siempre respetuoso, solidario y sin hablar mal de ninguno de sus compañeros.

Durante el último programa, los familiares de los tres finalistas estuvieron presentes en la tribuna, alentándolos como lo vienen haciendo desde el primer día. En un momento, el conductor Santiago del Moro se acercó a los parientes de Marcos para saludarlos y la cámara tomó una inesperada aparición que se llevó todas miradas sobre todo en las redes sociales. Y es que el participante ganador del reality, que aseguró durante toda su estadía en la casa que estaba soltero, al final tenía pareja.

“Les presento a ella, la novia de Marcos”, escribió la panelista del reality Marisa Brel. Allí también compartió la selfie que se sacaron juntas y reveló el nombre de la joven, quien efectivamente estuvo de novia con Marcos antes de su ingreso al reality: ella es Julieta Illescas. Además, la periodista reconoció cómo se dio cuenta de que eran pareja.

“Ella es Juli. La agarré de la mano y le pregunté si era la novia de Marcos, porque me sorprendió verla con la mamá de ‘El Primo’”, sostuvo y agregó: “Me apretó la mano fuerte y me sonrió. Entendí todo y comprendí que Marcos la quiso cuidar. Son hermosos los dos, estaban en familia”.

Al verla entre la familia de Ginocchio y luego en las redes sociales del programa, los usuarios no tardaron en opinar al respecto. Algunos no salían de su asombro, ya que el salteño mantuvo la versión de que estaba soltero durante toda su estadía en la casa y otros se mostraron felices por afirmar la teoría que venían sospechando y es que en realidad él sí estaba en pareja pero no quería decirlo. “Marcos no mintió, solo buscó proteger a su novia de la exposición. Es buen pibe y está enamorado”, afirmó un seguidor. Por su parte, otro aclaró: “En vez de indignarse, deberían aplaudirlo por cómo la protegió. ¿Se imaginan el hate que le caería si decía que estaba con ella?”, “Ojalá sean felices y vivan en su casa Roca con Morita, para siempre”, dejó escrito otro internauta.

Incluso, hace unos meses, los usuarios se convirtieron en investigadores profesionales por un detalle que se vivió en el reality. Es que se habló de un regalito sorpresa que la novia de Marcos le envió cuando ingresaron los familiares. Su hermana Valentina le llevó varios obsequios dentro de una caja, desde chocolates, fotos, cartitas y en un momento le dice: “Esto te lo manda una persona muy especial, una pulserita para que te proteja, es de Juli”, se escucha, aunque el participante la tiró afuera y aseguró que se trataba de su madrina y no de quien era su pareja.

Si bien en el programa al aire pasó desapercibido, los usuarios en las redes sociales no tardaron en encontrar las similitudes y sospecharon que él aún seguía en pareja con quien se decía que era su ex. La teoría finalmente se confirmó cuando ella apareció en los estudios de Telefe, alentándolo junto a toda la familia del Primo.

Fuente: Infobae