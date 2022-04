"La obra del acueducto permitirá pasar un verano sin tantos cortes"

El secretario municipal de Infraestructura y Obra Pública, Maximiliano López, destacó el papel del ENOHSA para atender los reclamos de Sarmiento y manifestó que la obra del acueducto no terminará con los cortes de agua, pero permitirá pasar un verano sin tantos problemas.

La obra del acueducto está paralizada y solo resta un 20% para que sea finalizada. Esto no significará el fin de los cortes de agua, pero traerá alivio con respecto al próximo verano. Así lo explicó el secretario de Infraestructura y Obra Pública de Comodoro Rivadavia, Maximiliano López, al hablar sobre los pedidos que realizó Sarmiento para que los trabajos puedan avanzar en lo que respecta a su territorio.

En diálogo con Radio del Sur, el funcionario municipal manifestó que cada jefe comunal tiene sus intereses, pero “cuando se habla de un sistema de acueducto que no comienza ni termina en Sarmiento, la ciudad tiene que poner soluciones arriba de la mesa. Para nosotros desde el primer momento, el tema de toda la Cuenca del Senguer y el lago Musters son prioritarios”.

Sobre los pedidos que realizó Sarmiento para que la obra avance, el funcionario aseguró que se está trabajando para solucionarlos. “Hay un reclamo de la red urbana de la ciudad. Son redes muy viejas y el pedido de que se puedan hacer los recambios fue tomado y lo tiene ENOHSA (Ente Nacional de Obras Hídricas y de Saneamiento). El ente está pidiendo información cómo está la cañería existente y las tomas. Esa información la tiene que dar los técnicos de Sarmiento para que ENOHSA pueda avanzar en la licitación de la obra y la firma del convenio para que la ejecute la ciudad de Sarmiento”, aseveró y consideró: “la predisposición está y esperemos que estas obras se puedan hacer”.

Con respecto a las obras sobre la Cuenca del Senguer, López sostuvo que el proyecto cuenta con todos los pasos administrativos y legales para que se pueda licitar. “Es un tema complejo que arranca en el cambio climático y termina en el cuidado de cada uno de los usuarios cuando abrimos una canilla. Entre todos tenemos que ir aportando soluciones a la problemática. No es en desmedro de nadie”, subrayó.

Además, se refirió a la obra de electricidad del acueducto. “La SCPL (Sociedad Cooperativa Popular Limitada) hizo un anteproyecto que lo están evaluando en la Secretaría de Energía de la Nación porque tiene que suceder antes de poner en marcha el nuevo refuerzo porque sino el nuevo acueducto no va a poder funcionar. Si trabajamos para que no sucedan las cosas, no vamos a tener los resultados esperados”, aseveró.

“NO SE VAN A TERMINAR LOS CORTES DE AGUA”

López afirmó que la obra de repotenciación del acueducto no terminará con los cortes de agua, pero permitirá encontrar un alivio para la región. “Nosotros sabemos que el refuerzo del acueducto no es la solución definitiva a los problemas del agua de Comodoro, Sarmiento, Rada Tilly y Caleta, pero es parte de la solución. Es una obra que tiene el 80% de avance y es la única posibilidad de mejorar de la situación de cara al verano”, aseguró y recordó que la obra se judicializó sin motivo alguno. “Se paralizó una obra que ya debería estar funcionando”, determinó.

“ENOHSA reformuló la obra y tiene el financiamiento para hacer las obras complementarias de los propietarios donde atraviesa este refuerzo del acueducto. Esperamos que se puedan ir uniendo las partes y nos permita pasar un verano, no digo sin cortes, porque no es la única obra que va a solucionar todos los problemas, pero puede aportar más de un 20% de agua a la ciudad. Deberíamos estar mucho mejor con esta obra”, afirmó.

El titular de la cartera de Obras Públicas también pidió hacer uso racional del agua y solicitó que el Gobierno provincial se ponga al frente de las obras en la Cuenca del Senguer. “El IPA (Instituto Provincial del Agua) tiene que intervenir con las obras importantes sobre regular el agua en el Senguer antes de ingresar al lago y todo lo que tiene que ver con el acueducto que es la toma hasta la reserva de Puesto La Mata. Necesitamos que el Ministerio de Infraestructura se ponga arriba del tema para que tome decisiones importantes porque, por su magnitud y su densidad, es el quinto acueducto más complejo de Sudamérica. Nación, Provincia y los municipios debemos estar en la misma sintonía”, destacó.

López se manifestó entusiasmado por el compromiso de las partes, principalmente de ENOHSA que siempre presenta soluciones y reclamó a Sebastián Balochi que piense en la región. “Estamos solicitándole al intendente de Sarmiento en reuniones que intentemos que avancen para bien. Si cada uno mira su casa y no mira el entorno, no podemos avanzar en su comunidad y a veces complican este tipo de soluciones”, afirmó el funcionario.