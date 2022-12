La pareja del desaparecido Crettón no quiere cerca al suegro

“La vida con esta mujer 20 años mayor fue siempre muy rara, muy oscura. Ella lo hizo hablar al chico con su expareja para blanquear la relación”, sostuvo Sergio Crettón, padre del chico de 18 años que desapareció el 11 de agosto en El Maitén.

Se van a cumplir 4 meses desde que José Crettón (18 años) desapareció. Todo hace suponer que lo asesinaron a sangre fría y de la manera más violenta. Eso se desprende de las escuchas de los celulares. Hay dos detenidos. Daniel Napal y Carlos Peinipil. El primero era la expareja de la mujer con quien José se había ido a vivir a El Maitén desde su Esquel natal. Ella tiene 38.

Lo cierto es que el cuerpo de José no aparece. Y detrás hay un hombre que busca la verdad. Es Sergio Crettón, el papá de José. Habló con Jornada y le contó todo su dolor. Quiere saber lo que pasó realmente y una condena para los culpables. “Ya casi no duermo. Es todo muy difícil. A veces camino de acá para allá dentro de mi casa”, dijo. También habló de la “madre ausente de José” y de otro dolor: hace 4 años que no puede ver a su hija porque se lo niegan. Estas son las frases más salientes de Sergio que asegura: “Mi hijo nunca advirtió lo que le podía pasar”.

EL MISMO ABOGADO PARA LOS DOS

“Es todo muy extraño. Lo novedoso es que el mismo abogado de Napal defiende a Peinipil y le dijo que no declare. Y eso lo beneficiaría porque le podría reducir la pena. Pero si no habla va a juicio y los van a condenar a los dos. La fiscal tomó como referencia uno o dos casos en que el cuerpo no se encontró pero igual hubo condena. Los elementos que tiene son muy útiles para el desarrollo del juicio. La mujer está como víctima. Lo acusa a Napal. Y la fiscalía sostiene que lo mataron a mi hijo para causarle dolor a ella. La pusieron en ese lugar”, acotó el hombre.

“La relación fue siempre para mí muy rara. Era todo muy oscuro. Se conocieron por el Facebook y ella vino a Esquel para encontrarse con José. Pero yo nunca supe dónde se encontraban. La mujer lo llamaba todo el tiempo para estar juntos. Y ella misma lo convenció para que vayan a El Maitén. Y lo hizo hablar con Napal para blanquear la relación. José no vivía con la mujer. Él estaba en un departamento. Ella estaba en otra casa y Napal en otra. Así era la cuestión”, añadió Sergio.

“A mí la actitud de la mujer siempre me dejó dudas. Ella decía que José no se quería volver. José siempre hablaba con nosotros. Nos contaba cómo estaba. Pero nunca advirtió lo que le podía pasar”, comentó.

“Yo no sé si estaba enamorado. O qué magnitud le daba José a esa relación. Él se quedó sin su mamá (se ausentó) y muchos dicen que cuando pasa eso, los chicos buscan a alguien más grande. El tuvo una madre ausente. Estaba un poco sí y un poco no. Ella no estaba cuando José más la necesitaba. Ni siquiera ahora viene acá a reclamar que el chico aparezca. Ella vive en Comodoro Rivadavia”, dijo Crettón.

“Si realmente la muerte es el final que tuvo queremos darle sepultura y que paguen los asesinos con una condena. A mí me costó mucho criar a mi hijo. No puede ser que venga alguien y haga lo que quiera con él sin que haya castigo”, destacó.

“Es difícil vivir así. Se me complicó mucho en los últimos días. Casi no estoy durmiendo. Me acuesto a la 1 y me despierto a las 4 de la mañana y ya no puedo dormir. Es una locura todo esto. A veces durante el día trato de no pensar. Pero es imposible. Es ilógico lo que pasó. Uno nunca piensa en perder un hijo y menos de esta manera. A veces me llegan los recuerdos y empiezo a caminar de acá para allá adentro de mi casa. Yo estoy seguro de que Peinipil iba a decir algo. Pero la defensa se opuso y no habló. Alguien está poniendo plata. Porque ellos no podrían tener dinero para pagar un abogado. Supuestamente vivían de cortar leña, de hacer changas”, agregó el dolorido padre.

“Ni nosotros podemos tener un abogado particular. Y eso que trabajamos todos los días. En mi caso además de estar contratado en la Municipalidad donde gano 50 mil pesos salgo a hacer perforaciones manuales. Y es imposible pagar un abogado particular. Lo mismo pienso de esta gente. Por eso pienso que alguien de arriba está poniendo plata para que Napal zafe”, señaló.

“No sé cómo sería enfrentarme al cuerpo de mi hijo después de tanto tiempo que ha pasado desde que desapareció. Sería algo muy fuerte. Pero yo quiero saber realmente lo que pasó. A la mujer la veo muy tranquila en El Maitén. Lo único que hace es presentarme una prohibición de acercamiento cada vez que se le ocurre. Ella debería estar ayudándonos de alguna manera porque es la que nos debe. Nosotros no le debemos nada”, indicó.

“Ellos no hablan pero saben bien dónde está. Conocen bien el lugar. Aunque hayan estado borrachos cuando hicieron lo que hicieron. Pasó mucho tiempo y no tenemos una respuesta concreta. Hasta ahora hay una suposición de la Fiscalía, con pruebas. Pero después hay que convencer a un juez de que las cosas fueron así. De lo contrario, no va a pasar nada. Lamentablemente”, concluyó.