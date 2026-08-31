La Patagonia Game Jam premió el talento y la innovación tecnológica local

Con la participación de más de 100 jóvenes organizados en 11 equipos, la iniciativa municipal premió a los desarrollos locales más innovadores.

Del viernes 28 al domingo 30 de agosto, tuvo lugar en las instalaciones de Comodoro Conocimiento, con más de 100 inscriptos, el evento de creación de videojuegos “Patagonia Game Jam”. Durante tres jornadas, 11 equipos integrados por jóvenes de distintas especialidades, asumieron el desafío de desarrollar videojuegos y mostraron el potencial tecnológico y creativo que existe en la ciudad.

El acto de cierre y premiación, que se concretó el domingo por la tarde, contó con la presencia del intendente, Othar Macharashvili; el presidente del Ente Comodoro Conocimiento, Rubén Zárate; el gerente del Ente, Domingo Squillace; el secretario de Desarrollo Humano y Familia, Ángel Rivas; la responsable del área de Dinamización de Pymes y Cadenas de Valor del Ente, Débora Reitovich, jurados del certamen y participantes.

La propuesta que comenzó el viernes 28, con la conformación de los equipos y una instancia de brainstorming mentoreado (lluvia de ideas), para ordenar las ideas y definir el alcance de los proyectos, continuó el sábado con la etapa de desarrollo, para culminar el domingo con el ajuste de los proyectos y la presentación de los videojuegos ante el jurado.

Tras acompañar la jornada de cierre y la entrega de distinciones, Macharashvili sostuvo que “la Game Jam demuestra que en Comodoro hay un talento impresionante que necesita espacios concretos para desarrollarse. Nuestra gestión tiene la firme convicción de brindar herramientas para que las mejores ideas de nuestros jóvenes se transformen en proyectos reales y se integren a los mercados”.

En tanto, Zárate realizó un balance al que definió como “muy positivo y prometedor”, al afirmar que “en la ciudad hay talentos y capacidades tecnológicas para producir videojuegos con proyección mundial. Esta actividad forma parte de la economía del conocimiento, genera empleo y encuentra en las plataformas globales una vía concreta para llegar a los mercados”.

“El intendente Othar Macharashvili –subrayó el titular de Conocimiento- promueve una idea central: generar oportunidades para potenciar el talento de nuestros vecinos. En ese marco, entendemos que en la creación de un videojuego confluyen programación, diseño, comunicación, música, animación, narrativa y creatividad. Son capacidades que forman parte de industrias globales y que también podemos desarrollar desde la Patagonia”.

Por su parte, el gerente ejecutivo, Domingo Squillace, hizo hincapié en la experiencia de los participantes. “Fue muy interesante ver cómo personas que en muchos casos no se conocían, terminaron formando equipos y transformando una idea en un proyecto concreto. En pocas horas tuvieron que organizarse, distribuir tareas, tomar decisiones y resolver problemas”, señaló.

Asimismo, Reitovich destacó el valor de reunir capacidades que muchas veces se encuentran dispersas y conectarlas porque es un momento en el que se plantean proyectos, vínculos y se generan nuevas posibilidades. “Por eso -afirmó-, la Game Jam también es una oportunidad para seguir fortaleciendo una comunidad tecnológica en Comodoro”.

GANADORES Y MENCIONES ESPECIALES

Tras la presentación de los videojuegos ante el jurado, "Clean Ocean" y "Mr. Chenque" se consagraron con el primer y segundo puesto, respectivamente, en la Patagonia Game Jam. Mientras, en la instancia de distinciones especiales, "A la Deriva" fue reconocido por su originalidad y "Piche, la gran fuga" se llevó la mención a la Mejor Narrativa.