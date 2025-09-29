La pelota paleta tuvo un encuentro femenino destinado a principiantes

Se desarrolló el último domingo en el Tiro y Pelota Auto Club. Fue una jornada que tuvo una duración de 3 horas y sirvió para aprender, jugar y divertirse.

En las instalaciones del TyPAC (Tiro y Pelota Auto Club) y con el objetivo de difundir el deporte, el grupo de mujeres de la institución de Comodoro Rivadavia organizó un encuentro femenino de pelota paleta destinado a principiantes.

Asistieron alrededor de 20 pelotaris de diferentes edades para aprender, jugar y divertirse durante las tres horas que duró la actividad. Cabe detallar que, la jornada fue comandada por los profesores Horacio Reigada y Mauro Acosta, y se dividió en tres momentos.

El primer segmento se basó en la introducción al deporte, con ejercicios básicos de golpes como eje principal. Posteriormente, las chicas tuvieron acción con partidos entre sí, y todo se cerró con un compartir y sorteos.

“Tuvimos una gran convocatoria, se acercaron 20 mujeres de diferentes edades, donde aprendieron un poco sobre el deporte, jugaron y, sobre todo, se divirtieron. Es un deporte que no se conoce mucho y por eso impulsamos este encuentro que fue abierto”, explicó la jugadora Paola Ferrada.

Desde el TyPAC, invitan a más mujeres a seguir participando y a sumarse a practicar pelota paleta. La sede se ubica en la calle Grecia al 646 y las clases están destinadas para todas las edades y niveles (principiantes, intermedios y avanzados).

Las clases de pelota paleta en el TyPAC se brindan en los siguientes días y horarios: Martes: de 16:00 a 18:00 horas y de 20:00 a 22:00 horas.

Jueves: de 20:00 a 22:00 horas.

Viernes: de 16:00 a 18:00 horas.

Sábados: de 14:00 a 16:00 horas.

Domingos: de 16:00 a 18:00 horas.

*Contacto: 2974082001.