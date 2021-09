La Policía inició el rastreo para dar con el depravado

De las redes sociales al Ministerio Público Fiscal. Débora, una de las víctimas del depravado de la avenida Kennedy, formuló el miércoles la denuncia en el Ministerio Público Fiscal acerca del sujeto que la siguió, la filmó y le arrojó una sustancia viscosa.

Sumaron a la causa videos en donde se observa la maniobra de este hombre dentro de un supermercado de la avenida Kennedy. La Policía y la Brigada de Investigaciones ya tiene instrucciones para identificarlo y actuar en consecuencia.

“La verdad es que siempre me di cuenta que me estaba siguiendo. Primero pensé que me iba a robar y después salgo del chino de la Kennedy, caminó sobre avenida Kennedy a las 14:30 y me seguía esta persona. Yo me doy vuelta y me filmaba con el teléfono. Cuando doblo para ir a mi casa, espero en la esquina y esta persona pasa de largo y después vuelve hacia donde yo había doblado, me doy vuelta y me dice dónde podía cargar DirecTv… me da excusas. Yo le indico y me continúa siguiendo, por lo que espere que se vaya”, le contó Débora a Canal 9. Hizo la denuncia sin mostrar el rostro por razones de seguridad.

La mujer que pudo alertar por sus redes sociales lo que le había sucedido comentó que “cuando llego a mi casa, me saco la campera; después me la vuelvo a poner para ir a trabajar; me toco la espalda porque la siento húmeda y cuando la veo estaba manchada y tenía olor a perfume de hombre, como que se va marcando blanco… da la sensación de que es semen”.

Débora también sostuvo que “me siento mal por haber lavado la ropa porque podría haber llevado eso para hacer la denuncia en la Policía”.

Según la víctima, fueron varias las chicas que habían hecho un escrache similar al de ella en las redes, así como por los videos que pudieron conseguir del depravado: lo filmaron cuando la seguía por la avenida Kennedy.

“Tiene lentes gruesos y flequillo largo. Se pone una gorra y tiene un tatuaje en el cuello. Me da miedo por si le pasa a una menor y tiene ganas de hacer otras cosas. Yo no sé qué reparo puede tener esta otra persona” advirtió la mujer.

La Policía de la Seccional Cuarta ya trabaja en la zona con instrucciones de demorar e identificar al acosador.