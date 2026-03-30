El primer entrenamiento será este martes a las 22 en la cancha principal del Club Ingeniero Huergo de Km 3. Fueron convocados 26 jugadores.

La preselección de Comodoro empieza el trabajo para el Argentino C-20 de futsal

Este martes darán comienzo en el gimnasio principal del Club Ingeniero Huergo de Kilómetro 3, los trabajos del preseleccionado masculino de Comodoro Rivadavia C-20 de fútbol de salón, que iniciará su preparación para el Argentino de Selecciones, que se jugará en mayo en Esquina, provincia de Corrientes.

En ese contexto, el cuerpo técnico, tendrá como entrenador a Gastón García, mientras que sus ayudantes de campo serán Pablo Cárcamo -DT de la selección mayor- y Diego Vargas, jugador de la selección mayor y también de la Selección Argentina.

El CT se completa con Germán Barani (scouting), Lucas Marcial (preparador físico), Víctor Montenegro (utilero) y Washington Layes (recuperador deportivo).

Los 26 convocados para esta primera cita son los siguientes: Arqueros: Santiago Bravo y Kevin Puggione (MyL Futsal), Luciano Pereyra (Halcones Futsal), Kevin García (Los Amigos del Poli).

Jugadores: Thiago Alfonso, Lucas Mercado y Joaquín Hernández (Club Infantil Patagonia Argentina (CIPA).

Martín González y Ezequiel Subiabre (Camioneros).

Thiago Fernández y Nicolás Pinto (Chacabuco).

Thiago Cartes y Leonel Toledo (El Lobito).

Matías Salas (Inter Futsal).

Osiel Mansilla, Ismael Mansilla y Maximiliano Benito (Halcones Futsal).

Santino Tula y Joaquín Tula (La Banda de Pirulo).

Santino Sanzana, Brian Huenchillan, Gabriel Ricardi y Tiago Reinoso (Lanús).

Valentín López e Ivo Gallardo (MyL Futsal). Brandon Márquez (707 Futsal).